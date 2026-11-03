Srbija

RADIONICE ZA ŠKOLARCE: Aktivnosti KC Ribnica na seoskom području

Goran Ćirović

03. 11. 2026. u 13:34

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Redakcija za decu i mlade Kulturnog centra „Ribnica“ tokom ovog meseca organizuje ukupno devet interaktivnih radionica za učenike nižih razreda u izdvojenim odeljenjima seoskih škola na teritoriji Kraljeva, sa ciljem razvijanja empatije, tolerancije i pravih moralnih vrednosti.

РАДИОНИЦЕ ЗА ШКОЛАРЦЕ: Активности КЦ Рибница на сеоском подручју

KC Ribnica

Kroz igru, kreativne aktivnosti i dijalog, kako najavljuju iz ove ustanove, učenici će učiti o iskrenosti, ljubaznosti, prijateljstvu, kao i o dečjim pravima i dužnostima. Radionice će biti održane u školama u Matarugama, Miločaju, Tavniku, Obrvi i Cvetkama, a program je deo projekta decentralizacije kulturnih sadržaja i približavanja kulture deci u seoskim sredinama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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