Žoca zbunilo pitanje: "Mi otpisani? Do pre nedelju dana..."

Znamo da će biti veoma teška utakmica, ali idemo u Madrid da pobedimo, istakao je Željko Obradović.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener Panatinaikosa Željko Obradović obratio se medijima uoči derbija 10. kola Evrolige, u kojem će njegov tim sutra od 20.45 gostovati Real Madridu, a jedno od pitanja odnosilo se na to da li su Atinjani otpisani pred duel sa ekipom koja je u seriji od šest uzastopnih pobeda.

Iskusnog stručnjaka je prvo zbunilo pitanje, a zatim je podsetio na rezultate svog tima, prethodne duele sa Madriđanima i naglasio da je klub iz zelenog dela Atine i dalje vodeći tim Evrolige.

- Otpisani? Do pre nedelju dana, pre utakmice protiv Efesa, bili smo prvi. I dalje smo. Suočili smo se sa Realom nekoliko puta i već smo igrali protiv njih dva puta, prošle godine smo ih oba puta pobedili. Osećamo se dobro. Real ima nekoliko izostanaka, ali čak i sa njima su veoma opasni. U odličnoj su formi i u poslednje vreme igraju veoma dobru košarku. Znamo da će biti veoma teška utakmica, ali idemo u Madrid da pobedimo - poručio je Obradović.

Real u ovaj susret ulazi u znatno boljem ritmu, pošto je nakon slabijeg starta sezone vezao šest pobeda. Panatinaikos je na poslednja četiri meča zabeležio dva trijumfa i dva poraza, a jedan od neuspeha doživeo je u prošlom kolu protiv Efesa.

- Svaka utakmica u Evroligi je teška. Očekuje nas meč protiv tima koji igra zaista dobro. Odlični su sa distance, dobro trče na otvorenom terenu. Ako želite da ih pobedite, onda morate da zaustavite njihovu tranziciju i ne dozvolite im da šutiraju iz otvorenih pozicija.

Govorio je i o seriji gostovanja koja očekuje njegovu ekipu:

- U početku smo igrali utakmice kod kuće, a sada su pred nama one u gostima. Uvek je to tako, a krajnji ishod zavisi od rezultata, to je košarka. Naravno da imamo karakter, ne sumnjam u to. Utakmica koji smo odigrali pre dva dana bila je dobra. Želim da vidim da tim nastavlja da se bori. Naravno, pravili smo veliki broj grešaka i to je nešto što me zabrinjava, previše ih je - zaključio je Obradović.

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