BESPLATAN PAPA TEST: Skrining program u Domu zdravlja "Novi Sad"

ŽENE starosne dobi od 25 do 64 godina života, koje prethodne tri godine ili duže nisu bile na ginekološkom pregledu i nije im rađen PAPA test, mogu da se priključe Skrining programu za rano otrkivanje karcinoma grlića materice u Domu zdravlja "Novi Sad".

FOTO: sajt Dom zdravlja Novi Sad

Pregled je, kako ističu u ovoj zdravstenoj ustanovi, besplatan, bezbolan i kratkotrajan, a može se zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja na broj 021/ 4879 000, pozivom timske sestre izabranog ginekologa ili lično na šalteru Ginekologije, svakog radnog dana od 7 do 20 časova. Prilikom zakazivanja termina poželjno je naglasiti da se traži pregled u okviru Skrininga. Pregledi programa dostupni su i ženama koje nemaju izabranog ginekologa ili nemaju zdravstveno osiguranje.

Skrining na karcinom grlića materice deo je Nacionalnog programa za rano otkrivanje karcinoma, podrazumeva uzimanje i analizu brisa po Papa Nikolau, a sprovode ga ginekolozi u svim ambuilantama Doma zdravlja Novi Sad, svakog radnog dana, takođe, subotom, tokom dežurstva, u periodu od 7 do 13 časova i 30 minuta, u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj.

Sa više od 1.300 novoobolelih i približno 500 umrlih žena, rak grlića materice drugi je vodeći uzrok obolevanja i četvrti je uzrok umiranja od raka među našom ženskom populacijom. U Srbiji svakoga dana najmanje jedna žena umre, a četiri žene obole od raka grlića materice.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.