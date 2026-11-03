DRAGOVIĆ SA SKUPA U SAVSKOJ ULICI: Zatražio reakciju tužilaštva i govorio o uticaju NVO na institucije

LIDER Srpskih suverenista Vukša Dragović obratio se okupljenim građanima na skupu u Savskoj ulici, gde je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, radu državnih institucija i potezima nove vlasti.

Foto: Printskrin Instagram/vuksa_dragovic

Dragović je izrazio nezadovoljstvo političkim promenama i ocenio da je neophodno zaštititi državne i nacionalne interese. Posebnu pažnju posvetio je radu policije i tužilaštva, od kojih je zatražio da postupaju u skladu sa zakonom i bez političkih pritisaka.

GOVORIO O POLOŽAJU SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

Jedna od tema njegovog obraćanja bio je položaj Srpske pravoslavne crkve.

Dragović je izrazio zabrinutost zbog mogućeg političkog uticaja na crkvena pitanja, ocenjujući da je važno očuvati samostalnost crkve i pravo vernika da slobodno ispovedaju svoju veru.

Govoreći o odnosu države i crkve, istakao je značaj očuvanja verskih institucija, tradicije i nacionalnog identiteta.

On je kritikovao i pojedine političke aktere za koje smatra da pokušavaju da utiču na unutrašnja pitanja Srpske pravoslavne crkve, uključujući položaj patrijarha i verske običaje.

DRAGOVIĆ KRITIKOVAO UTICAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA NA DRŽAVNE INSTITUCIJE

Lider Srpskih suverenista govorio je i o ulozi nevladinih organizacija u političkom životu Srbije, izražavajući zabrinutost zbog njihovog mogućeg uticaja na odluke nove vlasti.

On je izneo tvrdnje da pojedine nevladine organizacije deluju u skladu sa interesima stranih centara moći i ocenio da njihovo delovanje ne bi smelo da utiče na samostalnost državnih institucija.

Dragović je posebno pomenuo pravosuđe i medije, navodeći da bi najavljene reforme mogle da otvore prostor za dodatni uticaj stranih aktera.

Prema njegovim rečima, postoji opasnost da se kroz promene u pravosuđu i formiranje tužilačke policije poveća uticaj stranih ambasada, dok bi promene u radu Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kako smatra, mogle da utiču na uređivačku nezavisnost medija.

On je ocenio da državne institucije moraju da budu odgovorne građanima Srbije i da njihove odluke ne smeju da zavise od interesa nevladinih organizacija ili stranih političkih predstavnika.

O KOSOVU I METOHIJI I SPOLjNOPOLITIČKIM ODLUKAMA

Dragović se osvrnuo i na spoljnopolitička pitanja, posebno na Kosovo i Metohiju, odnose sa Evropskom unijom i mogućnost uvođenja sankcija tradicionalnim partnerima Srbije.

On je izneo kritike na račun političkog pravca nove vlasti i izrazio bojazan da bi buduće odluke mogle da budu nepovoljne po interese Srbije.

Govorio je i o mogućnosti promena u politici prema Kosovu i Metohiji, kao i o odnosima sa međunarodnim organizacijama, ocenjujući da državna pitanja moraju da se rešavaju uz uvažavanje nacionalnih interesa.

POLICIJI PORUČIO DA RADI SVOJ POSAO BEZ POLITIČKIH PRITISAKA

Značajan deo govora Dragović je posvetio pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

On je ocenio da policijski službenici moraju da postupaju profesionalno i da njihov rad ne sme da zavisi od političkih promena.

– Vaš posao je da čuvate red, a ne partijski interes – poručio je Dragović.

Dodao je da policija treba da štiti bezbednost svih građana, bez obzira na njihovu političku pripadnost, i da eventualne pritiske na njen rad treba javno razjasniti.

Dragović je pozvao policijske službenike da prijave eventualne pokušaje političkog uticaja na njihov rad i ocenio da je važno očuvati profesionalnost policije bez obzira na to ko se nalazi na vlasti.

TUŽILAŠTVU DAO ROK OD 30 DANA

Dragović je tokom obraćanja uputio zahtev tužilaštvu da ispita incidente koji su se, prema njegovim navodima, dogodili nakon 25. oktobra.

Zatražio je da nadležni organi u roku od 30 dana preduzmu mere protiv osoba za koje se utvrdi odgovornost za nasilje, napade i narušavanje javnog reda.

Govoreći o radu pravosudnih institucija, kritikovao je ono što smatra selektivnom primenom zakona i naglasio da postupanje tužilaštva mora biti jednako prema svim građanima.

– Zakon u ovoj zemlji mora biti isti za sve – rekao je Dragović.

On je ocenio da tužilaštvo mora da postupa nezavisno od političkih interesa i da svi slučajevi nasilja i ugrožavanja bezbednosti građana treba da budu ispitani u skladu sa zakonom.

NAJAVIO NASTAVAK POLITIČKOG DELOVANjA

Na kraju obraćanja Dragović je poručio da će nastaviti političko delovanje i javno izražavanje protivljenja odlukama koje smatra štetnim po državne i nacionalne interese.

On je najavio nastavak protesta i blokada kao vid političkog pritiska na novu vlast, ističući da će se njegova politička opcija protiviti potezima koje smatra suprotnim interesima Srbije.

Dragović je ponovio da očekuje odgovornost državnih institucija i poštovanje zakona, uz poruku da je očuvanje stabilnosti Srbije jedan od ključnih zadataka u narednom periodu.

(alo.rs)