Srbija

JEZICI ZA SVE: Besplatni kursevi ruskog, nemačkog i italijanskog u Kraljevu

Goran Ćirović

03. 11. 2026. u 18:22

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Zbog velikog interesovanja sugrađana, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu nastavila je sa organizacijom besplatnih kurseva ruskog, italijanskog i nemačkog jezika.

ЈЕЗИЦИ ЗА СВЕ: Бесплатни курсеви руског, немачког и италијанског у Краљеву

G.Šljivić

Tromesečni programi obuhvataju osnove gramatike, vokabulara i konverzacije sa ciljem da Kraljevčani steknu nova znanja i usavrše jezičke veštine.

Ruski jezik predaje Violeta Novaković, u saradnji sa Udruženjem „Ksenija – ruski jezik”, za nastavu italijanskog zadužena je Jelena Vranić, dok časove nemačkog jezika vodi Valentina Ilić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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