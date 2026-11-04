DIJALOG SA SAD JE MOGUĆ, ALI POD OVIM USLOVOM! Severna Koreja iznela jasan stav, tenzije sve veće posle optužbi FBI-a
KIM Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, izjavila je u utorak da dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama ostaje jedna od mogućnosti za postizanje mira, ali je istovremeno poručila da takvi razgovori moraju da budu u skladu sa nacionalnim interesima Pjongjanga.
Ona je istakla da kontinuirani neprijateljski signali iz Vašingtona primoravaju Pjongjang da preispita prirodu odnosa sa SAD, prenela je severnokorejska državna agencija KCNA.
- Izbor za mir svakako uključuje dijalog, ali to ne znači da je on nužno u skladu sa našim nacionalnim interesima - navela je Kim Jo Džong.
Njena izjava usledila je nakon što je američki Federalni istražni biro (FBI) saopštio da je utvrdio da Severna Koreja stoji iza krađe više od šest milijardi dolara u kriptovalutama sa platforme Bajnens, najveće svetske berze kriptovaluta.
Kim je ocenila da su optužbe o umešanosti Severne Koreje u hakerski napad samo deo, kako je navela, američke neprijateljske politike prema Pjongjangu.
Kao dodatne primere takve politike navela je nedavni trilateralni sastanak šefova diplomatija Južne Koreje, SAD i Japana, na kojem je ponovo potvrđena posvećenost potpunoj denuklearizaciji Severne Koreje, kao i zajedničke vojne vežbe tri zemlje. Kim Jo Džong je dan ranije optužbe FBI-ja u vezi sa krađom kriptovaluta ocenila kao "ozbiljnu političku provokaciju" protiv Severne Koreje.
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