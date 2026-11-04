EVROPA "PUKLA" ZBOG RUSIJE? Zapad se podelio na tri tabora
ZAPAD se podelio na tri tabora kada je reč o pristupu pregovorima s Rusijom, prenose britanski mediji.
- U zapadnoj alijansi formirala su se tri tabora koja imaju principijelno različite pristupe kada se radi o odnosima s Moskvom - navodi se u članku.
Prvi tabor čine oni koji podržavaju američke pregovarače Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera, a drugi predstavljaju finski predsednik Aleksandar Stub i norveški premijer Jonas Gar Store.
Treći pristup zasniva se na stavu da su pregovori s Rusijom beskorisni i štetni i on uživa snažnu podršku u Poljskoj i baltičkim državama.
- Mir u Ukrajini bio bi odličan rezultat. Ali, čini se da ima još mnogo do toga - navodi se u članku.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je saopštio da je Rusija spremna da obnovi pregovore o rešavanju situacije u Ukrajini u okviru trilateralnog formata. Naveo je da bi cilj ovih razgovora bio razmatranje bezbednosnih garancija, kako za Rusiju tako i za Ukrajinu, nakon zaključivanja konačnih mirovnih sporazuma.
Putin je naglasio da bi svaka diskusija o ovom pitanju takođe morala da obuhvati širu arhitekturu evropske bezbednosti.
Podsetimo, trilateralni pregovori Rusija-SAD-Ukrajina biće održani 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.
(Sputnjik)
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