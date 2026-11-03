ŠANSA MLADIM UMETNICIMA: Konkurs KC „Ribnica” za Godišnju izložbu

Kulturni centar „Ribnica” u Kraljevu raspisao je konkurs za Godišnju izložbu radova mladih likovnih stvaralaca iz oblasti savremene likovne, primenjene umetnosti i dizajna.

G.Šljivić (arhiva)

Pravo učešća imaju autori od 18 do 40 godina, a konkurs je otvoren do 30. novembra. Prijave se dostavljaju mejlom na adresu programi@kcribnica.rs, sa naznakom „Godišnja izložba mladih + ime i prezime”.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 7. decembra, dok je otvaranje izložbe zakazano za 18. decembar.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.