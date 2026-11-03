Srbija

ŠANSA MLADIM UMETNICIMA: Konkurs KC „Ribnica” za Godišnju izložbu

Goran Ćirović

03. 11. 2026. u 11:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kulturni centar „Ribnica” u Kraljevu raspisao je konkurs za Godišnju izložbu radova mladih likovnih stvaralaca iz oblasti savremene likovne, primenjene umetnosti i dizajna.

ШАНСА МЛАДИМ УМЕТНИЦИМА: Конкурс КЦ „Рибница” за Годишњу изложбу

G.Šljivić (arhiva)

Pravo učešća imaju autori od 18 do 40 godina, a konkurs je otvoren do 30. novembra. Prijave se dostavljaju mejlom na adresu programi@kcribnica.rs, sa naznakom „Godišnja izložba mladih + ime i prezime”.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 7. decembra, dok je otvaranje izložbe zakazano za 18. decembar.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?
Svet

0 0

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?

NEKADA su najveća svetska bogatstva nastajala zahvaljujući nafti, čeliku i železnici, zatim su primat preuzeli trgovina i nekretnine, a danas vrhom liste najbogatijih ljudi dominiraju vlasnici tehnoloških kompanija. Zanimljiva video-animacija prikazuje kako su se tokom više od jednog veka menjala imena ljudi koji su raspolagali najvećim bogatstvom na planeti.

03. 11. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Trener Denvera stao u odbranu Nikole Jokića: On je jedan od najefikasnijih koji su igrali ovu igru....

Trener Denvera stao u odbranu Nikole Jokića: "On je jedan od najefikasnijih koji su igrali ovu igru...."