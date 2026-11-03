Sporting slavio na "Stamford bridžu" i ostvario treći trijumf u Ligi šampiona
LISABONSKI velikan bio je bolji od Šahtjora zahvaljujući pogotku Dumbiju u 57. minutu na startu četvrtog kola Lige šampiona.
Utakmica na "Stamford bridžu", gde Šahjtor igra svoje domaće utakmice u LŠ zbog ratnog stanja u domovini, je počela dosta dosadno, oprezno su igrali i jedni i drugi, nije bilo velikih šansi i na poluvreme se otišlo u egalu.
Početkom drugog dela igre Portugalci su preuzeli inicijativu, napali gol protivnika i poveli u 57. minutu zahvaljujući Dumbiji koji se odlično snašao u protivničkom šesnaestercu.
Posle toga nastavili su da pritiskaju protivnika i želeli su da dođu do drugog pogotka, ali nisu iskoristili dobre prilike koju su imali, pre svega Suarez čiji je udarac glavom zaustavio Riznik.
Pošto do gola nisu mogli, "lavovi" su se povukli na svoju polovinu u završnici meča i to ih je moglo koštati, zapretio je Šahtjor preko Alisona i Nevertona, ali do izjednačenja nije uspeo doći.
Ovo je Sportignu bio treći trijumf u Ligi šampiona i učvrstio svoje mesto među vodećima na tabeli, dok je Šahtjor doživeo drugi uzastopni poraz nakon odličnog starta takmičenja i četiri osvojena boda iz prva dva kola, te je pao na 18. poziciju i očekuje ga veoma zanimljiva borba za mesto u nokaut fazi takmičenja.
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