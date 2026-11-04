NAUČNA STUDIJA: Dodavanje mleka u kafu pojačava njene zdravstvene prednosti
DODAVANjE mleka u kafu moglo bi da pojača njeno antiinflamatorno dejstvo, pokazalo je istraživanje naučnika sa Univerziteta u Kopenhagenu, koji su otkrili da kombinacija prirodnih antioksidanasa iz kafe i proteina iz mleka ima snažniji efekat na ćelije imunog sistema nego sami antioksidansi.
Istraživači su ispitivali polifenole, prirodna jedinjenja koja se nalaze u kafi, čaju, voću i povrću, a poznata su po svojim antioksidativnim i antiinflamatornim svojstvima.
Posebnu pažnju posvetili su tome kako ova jedinjenja reaguju sa aminokiselinama, gradivnim elementima proteina. U eksperimentima su kombinovali polifenole iz kafe sa aminokiselinom cisteinom, koja se nalazi u mlečnim proteinima.
Rezultati su pokazali da je kombinacija polifenola i aminokiselina imala približno dvostruko snažnije dejstvo u suzbijanju upalnih procesa u ispitivanim imunim ćelijama nego sami polifenoli.
Naučnici su takođe potvrdili da do povezivanja polifenola i proteina dolazi i u napitku koji sadrži kafu i mleko.
- Reakcija između polifenola i proteina dešava se i u nekim napicima od kafe sa mlekom koje smo proučavali - objasnila je naučnica Marijen Nisen Land, jedna od autorki istraživanja.
Šta se dešava u organizmu?
Upala je prirodni odbrambeni mehanizam organizma, ali kada izmakne kontroli, može doprineti razvoju različitih oboljenja, uključujući dijabetes tipa 2 i neurodegenerativne bolesti.
U drugoj fazi istraživanja naučnici su ispitivali imune ćelije izložene veštački izazvanoj upali. Uočili su da su polifenoli iz kafe smanjili proizvodnju nekoliko supstanci povezanih sa upalnim procesima, a njihova kombinacija sa aminokiselinama dodatno je pojačala određene antiinflamatorne efekte.
Ipak, naučnici naglašavaju da ove rezultate ne treba tumačiti kao dokaz da kafa sa mlekom sprečava ili leči bolesti.
Istraživanje je sprovedeno na ćelijama u laboratorijskim uslovima, pa su potrebna dodatna ispitivanja na životinjama, a potom i na ljudima, kako bi se utvrdilo da li se isti efekti javljaju i u organizmu.
Za sada, nalazi ukazuju na zanimljivu mogućnost da jednostavna kombinacija kafe i mleka ima povoljnije biološke efekte nego što se ranije pretpostavljalo.
(diabetes.co.uk)
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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