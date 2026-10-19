PODELA AUTO-SEDIŠTA: Podrška porodicama sa novorođenim bebama u Leskovcu

Leskovac je podelom 226 auto-sedišta roditeljima beba, rođenih od jula do septembra ove godine, nastavio da i ovom merom podržava povećanje nataliteta unapređenje bezbednosti najmlađih u saobraćaju.

I. Mitić

Za nabavku auto-sedišta Leskovac je, u ovoj godini, obezbedio ukupan iznos od 18 miliona dinara, a od početka godine tu pomoć dobile su 652 porodice.

Pored ove mere, Leskovac svakoj porodilji isplaćuje i jednokratnu pomoć u iznosu od 50.000 dinara, dok je 100 prvorođenih beba u ovoj godini dobilo i dodatnih 30.000 dinara.

Leskovac je bio i među prvim gradovima koji su prepoznali potrebu za programom pod nazivom „roditelj – negovatelj“. Ta inicijativa je prepoznata i na nacionalnom nivou, pa je država donela zakon kojim se uređuje i ova oblast.

Sredstvima iz lokalnog budžeta, u iznosu od 20.000 dinara, podržavaju se i neinvazivni prenatalni testovi, a Leskovac je bio prva lokalna samouprava u Srbiji koja je uvela takvu vrste podrške građanima sa svoje teritorije.