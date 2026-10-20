Društvo

MIĆIN UGOSTIO DECU SA KOSOVA I METOHIJE: Mališani iz Gornjeg Kusca stigli u Novi Sad, evo kojim povodom!

T.J.

20. 10. 2026. u 13:45

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GRADONAČELNIK Novog Sada, Žarko Mićin, primio je u Gradskoj kući upravu Osnovne škole "Kosta Trifković" iz Novog Sada i njihove goste, učenike iz pobratimske škole iz Gornjeg Kusca, sa Kosova i Metohije, koji borave u Novom Sadu povodom obeležavanja 60 godina postojanja i rada te novosadske škole.

МИЋИН УГОСТИО ДЕЦУ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ: Малишани из Горњег Кусца стигли у Нови Сад, ево којим поводом!

Foto: Grad Novi Sad

Mićin je poželeo učenicima iz OŠ "Petar Petrović Njegoš" dobrodošlicu u Novi Sad i istakao značaj negovanja prijateljstva između škola, kao i povezivanja dece kroz obrazovanje, druženje i zajedničke vrednosti, saopštio je Grad Novi Sad.

- Šezdeset godina postojanja jedne škole predstavlja šest decenija znanja, vaspitanja, odrastanja i uspomena koje generacije učenika nose sa sobom kroz život. Osnovna škola 'Kosta Trifković' ostavila je dubok trag u životima brojnih Novosađana, a posebnu vrednost ovom jubileju daje dolazak dece i predstavnika pobratimske škole iz Gornjeg Kusca. Drago mi je što danas u Novom Sadu zajedno slavimo ne samo jubilej jedne obrazovne ustanove već i prijateljstvo koje povezuje našu decu i naše gradove i krajeve - rekao je Mićin.

Dodao je da su deca budućnost i da je neophodno pružiti im priliku da se upoznaju, druže, uče jedni od drugih i grade prijateljstva koja će trajati dugo nakon što se ovaj susret završi.

- Posebno je važno da naši mladi znaju da nisu sami, da pripadaju široj zajednici i da su solidarnost, međusobno poštovanje i briga jednih za druge vrednosti koje nas povezuju. Gostima iz Gornjeg Kusca želim da se u Novom Sadu osećaju kao kod svoje kuće, da ponesu lepe uspomene i da nam ponovo dođu - naveo je Mićin.

Delegacija iz Gornjeg Kusca, koju čini oko 40 učenika, doputovala je u Novi Sad kako bi prisustvovala večerašnjoj svečanoj akademiji povodom jubileja škole "Kosta Trifković", koja se održava u Gradskoj koncertnoj dvorani.

(Tanjug)

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