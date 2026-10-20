MIĆIN UGOSTIO DECU SA KOSOVA I METOHIJE: Mališani iz Gornjeg Kusca stigli u Novi Sad, evo kojim povodom!
GRADONAČELNIK Novog Sada, Žarko Mićin, primio je u Gradskoj kući upravu Osnovne škole "Kosta Trifković" iz Novog Sada i njihove goste, učenike iz pobratimske škole iz Gornjeg Kusca, sa Kosova i Metohije, koji borave u Novom Sadu povodom obeležavanja 60 godina postojanja i rada te novosadske škole.
Mićin je poželeo učenicima iz OŠ "Petar Petrović Njegoš" dobrodošlicu u Novi Sad i istakao značaj negovanja prijateljstva između škola, kao i povezivanja dece kroz obrazovanje, druženje i zajedničke vrednosti, saopštio je Grad Novi Sad.
- Šezdeset godina postojanja jedne škole predstavlja šest decenija znanja, vaspitanja, odrastanja i uspomena koje generacije učenika nose sa sobom kroz život. Osnovna škola 'Kosta Trifković' ostavila je dubok trag u životima brojnih Novosađana, a posebnu vrednost ovom jubileju daje dolazak dece i predstavnika pobratimske škole iz Gornjeg Kusca. Drago mi je što danas u Novom Sadu zajedno slavimo ne samo jubilej jedne obrazovne ustanove već i prijateljstvo koje povezuje našu decu i naše gradove i krajeve - rekao je Mićin.
Dodao je da su deca budućnost i da je neophodno pružiti im priliku da se upoznaju, druže, uče jedni od drugih i grade prijateljstva koja će trajati dugo nakon što se ovaj susret završi.
- Posebno je važno da naši mladi znaju da nisu sami, da pripadaju široj zajednici i da su solidarnost, međusobno poštovanje i briga jednih za druge vrednosti koje nas povezuju. Gostima iz Gornjeg Kusca želim da se u Novom Sadu osećaju kao kod svoje kuće, da ponesu lepe uspomene i da nam ponovo dođu - naveo je Mićin.
Delegacija iz Gornjeg Kusca, koju čini oko 40 učenika, doputovala je u Novi Sad kako bi prisustvovala večerašnjoj svečanoj akademiji povodom jubileja škole "Kosta Trifković", koja se održava u Gradskoj koncertnoj dvorani.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: PONOS SRBIJE: Svečani doček Srba sa Kosova i Metohije
Preporučujemo
SIMIĆ O USPEHU KBC KOSOVSKA MITROVICA: Pristojna Srbija rezultatima demantuje laži
17. 10. 2026. u 19:15
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)