Srbija

SREDSTAVA ZA VLASOTINAČKA UDRUŽENJA: Podržano 38 projekata iz opštinskog budžeta

Игор Митић
Igor Mitić

19. 10. 2026. u 12:50

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Udruženja građana, verske zajednice i lovačka udruženja sa područja Vlasotinca, koja su ispunila uslove ovogodišnjeg konkursa, dobila su sredstva za realizaciju svojih projekata ukupne vrednosti 9,5 miliona dinara.

СРЕДСТАВА ЗА ВЛАСОТИНАЧКА УДРУЖЕЊА: Подржано 38 пројеката из општинског буџета

I. Mitić

U lokalnoj samoupravi kažu da izbor pristiglih predloga nije bio lak, a da su se, prilikom ocenjeivanja, vodili isključivo kriterijumima kvaliteta, održivosti i opšteg interesa. pristigli projekti, kako je rečeno, pokazuju veliku pokretačku energiju i spremnost građana da doprinesu unapređenju života u svojim mikrosredinama.

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