BLOKADERI JOŠ JEDNOM POTVRDILI DA JE ZA NJIH KOSMET DRUGA DRŽAVA: "To svaki građanin Kosova zna..." (VIDEO)

ZA Olivera Toškovića, kandidata blokaderske liste, građani koji žive u našoj južnoj pokrajini su "građani Kosova".

Foto: Printskrin

"To svaki građanin Kosova zna" i "građani s Kosova pričaju" bile su Toškovićeve izjave tokom obraćanja na televiziji.

Ovakvim izjavama šalje se jasna poruka o tome kako bi se blokaderi odnosili prema Kosovu i Metohiji.

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Građani Srbije zaslužuju da znaju ko se i kako odnosi prema našoj južnoj pokrajini, jer su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, a ne nekakva strana država.

(24Sedam)

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