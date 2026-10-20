BLOKADERI JOŠ JEDNOM POTVRDILI DA JE ZA NJIH KOSMET DRUGA DRŽAVA: "To svaki građanin Kosova zna..." (VIDEO)
ZA Olivera Toškovića, kandidata blokaderske liste, građani koji žive u našoj južnoj pokrajini su "građani Kosova".
"To svaki građanin Kosova zna" i "građani s Kosova pričaju" bile su Toškovićeve izjave tokom obraćanja na televiziji.
Ovakvim izjavama šalje se jasna poruka o tome kako bi se blokaderi odnosili prema Kosovu i Metohiji.
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Građani Srbije zaslužuju da znaju ko se i kako odnosi prema našoj južnoj pokrajini, jer su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, a ne nekakva strana država.
(24Sedam)
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