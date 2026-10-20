Politika

BLOKADERI JOŠ JEDNOM POTVRDILI DA JE ZA NJIH KOSMET DRUGA DRŽAVA: "To svaki građanin Kosova zna..." (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 13:30

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ZA Olivera Toškovića, kandidata blokaderske liste, građani koji žive u našoj južnoj pokrajini su "građani Kosova".

БЛОКАДЕРИ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОТВРДИЛИ ДА ЈЕ ЗА ЊИХ КОСМЕТ ДРУГА ДРЖАВА: То сваки грађанин Косова зна... (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

"To svaki građanin Kosova zna" i "građani s Kosova pričaju" bile su Toškovićeve izjave tokom obraćanja na televiziji.

Ovakvim izjavama šalje se jasna poruka o tome kako bi se blokaderi odnosili prema Kosovu i Metohiji.

Video možete pogledati klikom OVDE!

Građani Srbije zaslužuju da znaju ko se i kako odnosi prema našoj južnoj pokrajini, jer su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, a ne nekakva strana država.

(24Sedam)

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