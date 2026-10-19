ČIŠĆENJE PREDBRANE „BARJA“: Očišćena deponijska pregrada u slivu akumulacije
Javno vodoprivredno-preduzeće „Srbijavode“ završilo je radove na čišćenju deponijske pregrade na reci Veternici u slivu akumulacionog jezera „Barje“.
Čišćenjem je uklonjen nataloženi materijal koji reka donosi iz svog sliva, a time se smanjuje količina nanosa koji dospeva u akumulaciju, čuva se njena korisna zapremina i produžava eksploatacioni vek. U radove je uloženo oko pet miliona dinara.
Akumulacija „Barje“ je glavno izvorište vode za piće za više od 90.000 stanovnika Leskovca i okoline, a ima i važnu ulogu i u zaštiti od poplava.
U njenom slivu izgrađeno je devet deponijskih pregrada čija je uloga da zadrže čvrsti materijal pre nego što dospe u jezero, a redovno održavanje doprinosi zaštiti vodnih resursa i očuvanju uslova za sigurno i dugoročno snabdevanje pijaćom vodom.
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