ČIŠĆENJE PREDBRANE „BARJA“: Očišćena deponijska pregrada u slivu akumulacije

Javno vodoprivredno-preduzeće „Srbijavode“ završilo je radove na čišćenju deponijske pregrade na reci Veternici u slivu akumulacionog jezera „Barje“.

Grad Leskovac

Čišćenjem je uklonjen nataloženi materijal koji reka donosi iz svog sliva, a time se smanjuje količina nanosa koji dospeva u akumulaciju, čuva se njena korisna zapremina i produžava eksploatacioni vek. U radove je uloženo oko pet miliona dinara.

Akumulacija „Barje“ je glavno izvorište vode za piće za više od 90.000 stanovnika Leskovca i okoline, a ima i važnu ulogu i u zaštiti od poplava.

U njenom slivu izgrađeno je devet deponijskih pregrada čija je uloga da zadrže čvrsti materijal pre nego što dospe u jezero, a redovno održavanje doprinosi zaštiti vodnih resursa i očuvanju uslova za sigurno i dugoročno snabdevanje pijaćom vodom.