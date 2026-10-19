Srbija

ČIŠĆENJE PREDBRANE „BARJA“: Očišćena deponijska pregrada u slivu akumulacije

Игор Митић
Igor Mitić

19. 10. 2026. u 14:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Javno vodoprivredno-preduzeće „Srbijavode“ završilo je radove na čišćenju deponijske pregrade na reci Veternici u slivu akumulacionog jezera „Barje“.

ЧИШЋЕЊЕ ПРЕДБРАНЕ „БАРЈА“: Очишћена депонијска преграда у сливу акумулације

Grad Leskovac

Čišćenjem je uklonjen nataloženi materijal koji reka donosi iz svog sliva, a time se smanjuje količina nanosa koji dospeva u akumulaciju, čuva se njena korisna zapremina i produžava eksploatacioni vek. U radove je uloženo oko pet miliona dinara.

Akumulacija „Barje“ je glavno izvorište vode za piće za više od 90.000 stanovnika Leskovca i okoline, a ima i važnu ulogu i u zaštiti od poplava.

U njenom slivu izgrađeno je devet deponijskih pregrada čija je uloga da zadrže čvrsti materijal pre nego što dospe u jezero, a redovno održavanje doprinosi zaštiti vodnih resursa i očuvanju uslova za sigurno i dugoročno snabdevanje pijaćom vodom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju