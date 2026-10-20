Politika

VUČEVIĆ UPOZORIO NA POGUBNU POLITIKU BLOKADERA: Iz senke konce vuku Pajtić i stari DS, koji bi Srbiju uvukli u haos

В.Н.

20. 10. 2026. u 13:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević gostovao je danas na Prvoj TV, u "Dan na dan", gde je govorio o predstojećim izborima, zabrani gostovanja Aleksandra Vučića na N1, kao i o skupu u Novom Sadu.

ВУЧЕВИЋ УПОЗОРИО НА ПОГУБНУ ПОЛИТИКУ БЛОКАДЕРА: Из сенке конце вуку Пајтић и стари ДС, који би Србију увукли у хаос

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

-Mislim da je naš program i plan za Srbiju dobro poznat. Mi smo u toku letnjih meseci bili aktivni, a novina je da je Aleksandar Vučić išao u preciznije iznošenje planova i poseban akcenat stavio na oblast zdravstva, rešavanja komunalnih problema. Zdravstvo je posebno stavljeno u fokus. Ako dobijemo poverenje naroda i Vučić bude predsednik Vlade, da u neredne tri godine u svakoj opštini se nešto uradi u zdravstvenim ustanovama, da se ljudi osete ravnopravnim- rekao je Vučević.

Govoreći o zdravstvu on je podsetio da se u zemlju vraćaju lekari i sestre, da se proširuje lista retkih bolesti čije lekove finansira država i da je Vučić najavio uvođenje besplatnih prenatalnih testova za trudnice.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%! Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: Volodimir je najveća prepreka miru
Svet

0 0

"ZELENSKI JE 40% KRIV ZA RAT, A PUTIN 60%!" Bila desna ruka Ukrajinca, a onda se okrenula protiv njega: "Volodimir je najveća prepreka miru"

DVE godine je bila uz Volodimira Zelenskog kao jedna od njegovih najbližih saradnica. Napisala je knjigu u kojoj mu je pripisala zasluge za vraćanje nade Ukrajini i za to što joj je omogućio da se čuje i njen glas. Julija Mendel sada taj glas koristi kako bi osudila ukrajinskog predsednika, nazivajući ga „najvećom preprekom miru”.

19. 10. 2026. u 11:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa