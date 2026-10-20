VUČEVIĆ UPOZORIO NA POGUBNU POLITIKU BLOKADERA: Iz senke konce vuku Pajtić i stari DS, koji bi Srbiju uvukli u haos

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević gostovao je danas na Prvoj TV, u "Dan na dan", gde je govorio o predstojećim izborima, zabrani gostovanja Aleksandra Vučića na N1, kao i o skupu u Novom Sadu.

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

-Mislim da je naš program i plan za Srbiju dobro poznat. Mi smo u toku letnjih meseci bili aktivni, a novina je da je Aleksandar Vučić išao u preciznije iznošenje planova i poseban akcenat stavio na oblast zdravstva, rešavanja komunalnih problema. Zdravstvo je posebno stavljeno u fokus. Ako dobijemo poverenje naroda i Vučić bude predsednik Vlade, da u neredne tri godine u svakoj opštini se nešto uradi u zdravstvenim ustanovama, da se ljudi osete ravnopravnim- rekao je Vučević.

Govoreći o zdravstvu on je podsetio da se u zemlju vraćaju lekari i sestre, da se proširuje lista retkih bolesti čije lekove finansira država i da je Vučić najavio uvođenje besplatnih prenatalnih testova za trudnice.

(24sedam)