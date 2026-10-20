Svet

PESKOV UPOZORAVA: Rusija i SAD ne mogu da ignorišu nuklearni arsenal Britanije i Francuske!

T.J.

20. 10. 2026. u 13:49

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PORTPAROL ruskog predsednika, Dmitrij Peskov, izjavio je danas da Rusija i Sjedinjene Američke Države (SAD) ne mogu da ignorišu nuklearne arsenale Velike Britanije i Francuske i da hitno moraju da nastave dijalog o strateškoj stabilnosti i nuklearnom razoružanju.

ПЕСКОВ УПОЗОРАВА: Русија и САД не могу да игноришу нуклеарни арсенал Британије и Француске!

foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Ocenio je da će ti pregovori biti složeni i da će dugo trajati i da je zato potrebno da počnu što pre, prenela je agencija RIA Novosti.

Po njegovim rečima, Rusija ceni posredničke napore SAD u rešavanju ukrajinske krize.

- Nadamo se da ćemo moći da organizujemo sastanak u bliskoj budućnosti i da će američki pregovarači moći da obaveste predsednika Vladimira Putina o svojim kontaktima i sa Ukrajincima i sa Evropljanima - rekao je Peskov.

Po njegovim rečima, Moskva smatra da je nemoguće graditi saradnju bez dijaloga, a Evropa mora da razjasni svoj stav o dijalogu sa Rusijom.

(Tanjug)

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