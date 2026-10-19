KRALJEVO RANGIRA PROJEKTE: Obrazovana Komisija za kapitalne investicije u gradu na Ibru

Odlukom Gradskog veća, u Kraljevu je obrazovana Lokalna komisija za kapitalne projekte koja će se baviti analizom, procenom i rangiranjem investicija od značaja za razvoj grada.

G.Šljivić

Za predsednika Komisije izabran je gradonačelnik dr Predrag Terzić, dok su za članove iz Gradskog veća imenovani Emanuela Borova i Radomir Korićanac.

Zadatak Komisije je da proverava usklađenost lokalnih kapitalnih projekata, vredosti veće od dva miliona evra, sa planskim dokumentima, procenjuje stepen njihove pripremljenosti i utvrđuje prioritete za realizaciju, kao i da se stara o usklađenosti različitih izvora finansiranja u fazama pripreme i realizacije.

