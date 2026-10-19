PREMINUO NEKADAŠNJI FUDBALER I TRENER: Iznenadni odlazak Mileta LJubičića
U 65. godini, u Opštoj bolnici u Kikindi, posle duge i teške bolesti, preminuo je nekadašnji fudbaler i trener Mile Ljubičić.
Prijateljima je poznat po nadimku Tajfun. Rođen je u Banatskom Velikom Selu, gde je završio osnovnu školu. Tamo je zavoleo i fudbal i prve sportske korake načinio je na stadionu lokalne „Kozare“.
Kasnije je prešao u Kikindu gde je ostvario i trenersku karijeru, sa klupe je vodio ekipe Kikinde i „Žak-a“. Jedno vreme kao trener radio je i u Sloveniji. Naročito je bio posvećen radu sa najmlađim kategorijama budućih sportista, vodeći škole fudbala.
Mile Ljubičić Tajfun biće sahranjen u rodnom Banatskom Velikom Selu, u utorak, 20. oktobra, u 14 sati.
Preporučujemo
KLUB ZA DECU I MLADE SA SMETNjAMA: Podrška posle završetka osnovnog obrazovanja (Foto)
17. 10. 2026. u 13:52
ANGELINA U VREMENU ZLA: Promocija knjige prof.dr Dragana Pavlovića u Kragujevcu
16. 10. 2026. u 18:31
BOTANIČKI RAJ NA JUGU SRBIJE: Egzotika cveta nadomak Vladičinog Hana (FOTO)
16. 10. 2026. u 18:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)