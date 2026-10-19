PREMINUO NEKADAŠNJI FUDBALER I TRENER: Iznenadni odlazak Mileta LJubičića

U 65. godini, u Opštoj bolnici u Kikindi, posle duge i teške bolesti, preminuo je nekadašnji fudbaler i trener Mile Ljubičić.

Foto: Privatna arhiva

Prijateljima je poznat po nadimku Tajfun. Rođen je u Banatskom Velikom Selu, gde je završio osnovnu školu. Tamo je zavoleo i fudbal i prve sportske korake načinio je na stadionu lokalne „Kozare“.

Kasnije je prešao u Kikindu gde je ostvario i trenersku karijeru, sa klupe je vodio ekipe Kikinde i „Žak-a“. Jedno vreme kao trener radio je i u Sloveniji. Naročito je bio posvećen radu sa najmlađim kategorijama budućih sportista, vodeći škole fudbala.

Mile Ljubičić Tajfun biće sahranjen u rodnom Banatskom Velikom Selu, u utorak, 20. oktobra, u 14 sati.