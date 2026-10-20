Košarka

Sjajne vesti za Partizan: Kapiten se vratio treninzima, povreda je prošlost!

В.М.

20. 10. 2026. u 13:47

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Vanja Marinković dobio je zeleno svetlo za povratak treninzima sa ekipom Partizana, što predstavlja važan korak ka njegovom povratku na parket.

Сјајне вести за Партизан: Капитен се вратио тренинзима, повреда је прошлост!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su potvrdili da je njihov kapiten uspešno prošao detaljne lekarske preglede u Finskoj. Nakon konsultacija sa doktorom Lasem Lempianenom, dobio je dozvolu da se ponovo uključi u trenažni proces i radi punim intenzitetom.

- Kapiten crno-belih Vanja Marinković dobio je zeleno svetlo da se priključi timskim treninzima - saopštili su iz Partizana.

Ipak, u Humskoj neće žuriti sa njegovim povratkom na utakmice. Klub je naglasio da će se čitav proces odvijati uz pažljiv nadzor, kako bi se osiguralo da Marinković bude potpuno spreman pre nego što ponovo zaigra.

- Kompletan proces biće pomno praćen i kontrolisan, sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman - navodi se u saopštenju crno-belih.

Vest o povratku kapitena stiže uoči novog evroligaškog izazova za Partizan. Ekipa u četvrtak od 20.45 časova igra protiv Crvene zvezde, u utakmici koja privlači veliku pažnju navijača oba kluba.

Iako dozvola za trening predstavlja ohrabrujući znak, još nema potvrde da će Marinković biti spreman da nastupi u predstojećem večitom derbiju.

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