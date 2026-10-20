Sjajne vesti za Partizan: Kapiten se vratio treninzima, povreda je prošlost!
Vanja Marinković dobio je zeleno svetlo za povratak treninzima sa ekipom Partizana, što predstavlja važan korak ka njegovom povratku na parket.
Crno-beli su potvrdili da je njihov kapiten uspešno prošao detaljne lekarske preglede u Finskoj. Nakon konsultacija sa doktorom Lasem Lempianenom, dobio je dozvolu da se ponovo uključi u trenažni proces i radi punim intenzitetom.
- Kapiten crno-belih Vanja Marinković dobio je zeleno svetlo da se priključi timskim treninzima - saopštili su iz Partizana.
Ipak, u Humskoj neće žuriti sa njegovim povratkom na utakmice. Klub je naglasio da će se čitav proces odvijati uz pažljiv nadzor, kako bi se osiguralo da Marinković bude potpuno spreman pre nego što ponovo zaigra.
- Kompletan proces biće pomno praćen i kontrolisan, sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman - navodi se u saopštenju crno-belih.
Vest o povratku kapitena stiže uoči novog evroligaškog izazova za Partizan. Ekipa u četvrtak od 20.45 časova igra protiv Crvene zvezde, u utakmici koja privlači veliku pažnju navijača oba kluba.
Iako dozvola za trening predstavlja ohrabrujući znak, još nema potvrde da će Marinković biti spreman da nastupi u predstojećem večitom derbiju.
Preporučujemo
Nenad Minaković sudi meč Ligi Evrope
20. 10. 2026. u 11:35
Hrvati kradu igrača, dok Srbija krvari!
20. 10. 2026. u 11:17
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)