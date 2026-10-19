OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: U delu Kisačke ulice u Novom Sadu od 20. do 31. oktobra

U KISAČKOJ ulici u Novom Sadu, na deonici od Temerinske do Dositejeve, od 20. do 31. oktobra privremeno će biti zabranjen saobraćaj, zbog radova na popravci kolovozne konstrukcije.

FOTO: Grad Novi Sad

Radovi će se izvoditi u okviru Programa održavanja objekata putne privrede, kroz koji se redovno obavlja popravka saobraćajnih površina na teritoriji Grada Novog Sada, kako bi se unapredila putna infrastruktura i omogućilo bezbednije odvijanje saobraćaja.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da u zoni izvođenja radova poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.