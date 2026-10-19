Srbija

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: U delu Kisačke ulice u Novom Sadu od 20. do 31. oktobra

Ljiljana Preradović

19. 10. 2026. u 15:07

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U KISAČKOJ ulici u Novom Sadu, na deonici od Temerinske do Dositejeve, od 20. do 31. oktobra privremeno će biti zabranjen saobraćaj, zbog radova na popravci kolovozne konstrukcije.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА: У делу Кисачке улице у Новом Саду од 20. до 31. октобра

FOTO: Grad Novi Sad

Radovi će se izvoditi u okviru Programa održavanja objekata putne privrede, kroz koji se redovno obavlja  popravka saobraćajnih površina na teritoriji Grada Novog Sada, kako bi se unapredila putna infrastruktura i omogućilo bezbednije odvijanje saobraćaja. 

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da u zoni izvođenja radova poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce.

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