Slika ima, tona nema! Kandidatkinja Studentske liste se izblamirala na RTS-u (VIDEO)
PREDSTAVNICI tzv. "Studentske liste" sinoć su na RTS predstavljali svoj izborni program i to prilikom se nisu baš proslavili.
Pored Dejana Šoškića, za čiju pogubnu monetarnu politiku su već čule i ptice na grani, u studiju je bila Dragana Đorđević sa liste "Studenti pobeđuju" , koja je pričala o ekologiji.
Međutim, u jednom trenutku ona se zbunila i zaboravila šta je htela da kaže.
Moglo bi se reći duhovito - slika ima, ali tona nema.
Ovo nam još jednom dokazuje ko su ljudi sa te takozvane studentske liste, kako nastupaju, koliko su potkovanji znanjem i obrazovanjem.
Video možete pogledati OVDE.
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