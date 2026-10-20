Politika

Slika ima, tona nema! Kandidatkinja Studentske liste se izblamirala na RTS-u (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 13:29

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PREDSTAVNICI tzv. "Studentske liste" sinoć su na RTS predstavljali svoj izborni program i to prilikom se nisu baš proslavili.

Слика има, тона нема! Кандидаткиња Студентске листе се избламирала на РТС-у (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pored Dejana Šoškića, za čiju pogubnu monetarnu politiku su već čule i ptice na grani, u studiju je bila Dragana Đorđević sa liste "Studenti pobeđuju" , koja je pričala o ekologiji.

Međutim, u jednom trenutku ona se zbunila i zaboravila šta je htela da kaže.

Moglo bi se reći duhovito - slika ima, ali tona nema.

Ovo nam još jednom dokazuje ko su ljudi sa te takozvane studentske liste, kako nastupaju, koliko su potkovanji znanjem i obrazovanjem.

Video možete pogledati OVDE.

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