RAMA POSTAVIO STOLICE I POZVAO NA DIJALOG: Dobio ekspresan odgovor demonstranata (VIDEO)

DEMONSTRANTI u Tirani su demolirali eksponat Dijalog koji je napravio i postavio ispred zgrade svoje kancelarije albanski premijer Edi Rama.

Foto: Printskrin Iks @ShefqetFejzo11

Policija je postavila kordon ispred zgrade, dok demonstranti uzvikuju parole protiv dijaloga i zahtevaju Raminu ostavku, prenosi Albanian Post.

Crvene stolice, na kojima su bila postavljena slova sa natpisom Dijalog, ranije su bile postavljene ispred zgrade kabineta premijera.

Akcija demonstranata dolazi u okviru protesta studenata i mladih ljudi koji i dalje zahtevaju ostavku premijera i protive se njegovoj inicijativi za dijalog.

Dok se protest u Tirani nastavlja, grupa predavača na Politehničkom univerzitetu u Tirani nastavila je marš zajedno sa grupom demonstranata sa sloganima "Bez mladosti nema Albanije" i "Bez ostavke nećemo stati".

Nastavnici su se pridružili skupu nakon što su potpisali peticiju kojom se zahteva ostavka premijera Edija Rame.

Aleksandar Kovači, predstavnik sindikata univerzitetskih profesora izjavio je da vlada nije zvanično odgovorila na zahteve koje je izneo sindikat u martu ove godine.

Kritikovao je način na koji je, prema njegovim rečima, vlada reagovala na proteste, tvrdeći da su snage reda primenile nasilje protiv mirnih demonstranata i da su viđene akcije koje ugrožavaju živote građana.

Kovači je najavio da će profesori svakog dana u 10.00 časova organizovati simboličan marš ispred Politehničkog univerziteta u Tirani, u znak solidarnosti sa studentima i protiv policijskog nasilja.

BONUS VIDEO: Podivljali blokader skače i uznemirava građane po ulici