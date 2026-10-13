Srbija

KNJIŽEVNA ZAJEDNICA: Predstavljanje knjige dr Marije Dejković

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

13. 10. 2026. u 15:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U organizaciji Književne zajednice „Borislav Stanković“ u Vranju biće predstavljena knjiga dr Marije Dejković pod naslovom Stvaralački univerzum učitelja Krampusa, posvećena legendarnom pedagogu i prosvetnom radniku Aleksandru Popoviću.

КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА: Представљање књиге др Марије Дејковић

foto Promo

Promocija će se održati u Galeriji Narodnog muzeja u četvrtak, 15. oktobra, sa početkom u 20 časova. O knjizi će, pored autorke, govoriti prof. dr Sunčica Denčić i msr Verica Stojanović. Delo se pretežno bavi pitanjima obrazovanja i pedagoškog stvaralaštva, osvetljavajući značaj Popovićevog rada u vranjskoj sredini.

Književna zajednica ovim događajem nastavlja tradiciju negovanja kulturnog i obrazovnog nasleđa grada.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD 39? Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj

KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD '39? "Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj"