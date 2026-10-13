SUBVENCIJE ZA 217 DOMAĆINSTAVA: Ministarka Đedović Handanović uručila ugovore za energetsku sanaciju kuća i stanova u Kraljevu

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović uručila je danas u Kraljevu ugovore građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za poboljšanje energetske efikasnosti svojih stanova i porodičnih kuća.

G.Šljivić

U okviru Programa koji Ministsrstvo rudarstva i energetike sprovodi sa lokalnom samoupravom, korisnicima koji su ostvarili ovo pravo uručeno je prvih 100 od 217 ugovora za odobrene projekte po prošlogodišnjem Javnom pozivu, za šta su Grad Kraljevo i Ministrstvo ukupno izdvojili 31 milion dinara.

G.Šljivić

- Posebno je značajno što je među korisnicima čak 89 socijalno ugroženih domaćinstava, gotovo 40 odsto od ukupnog broja dobitnika subvencija. Za njih subvencija iznosi 90 odsto vrednosti radova, dok je njihovo učešće svega 10 procenata. Važno je da podržimo upravo one kojima je pomoć najpotrebnija – rekla je ministrka Đedović Handanović.

G.Šljivić

Za ostala domaćinstva subvencije pokrivaju najmanje 50 odsto vrednosti investicije, dok se kombinovanjem više mera energetske sanacije finansijska podrška može povećati i do 65 procenata.

G.Šljivić

- Državne i lokalne subvencije omogućavaju građanima da lakše unaprede energetsku efikasnost svojih domova, smanje potrošnju električne i toplotne energije i, što je veoma važno za kućne budžete, umanje račune, ali i istovremeno doprinesu stabilnosti elektroenergetskog sistema i očuvanju životne sredine – naglasila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu.

G.Šljivić

Od 2021. godine, u Kraljevu je kroz subvencije za energetsku sanaciju porodičnih domova obezbeđeno ukupno 226 miliona dinara, dok je širom Srbije do sada podržano oko 50.000 domaćinstava. Cilj je, kako se ovom prilikom moglo čuti, da se do kraja naredne godine ovim programom obuhvati još 20.000 porodica.

POPUSTI ZA NAJUGROŽENIJE



POVODOM početka grejne sezone, ministrka je podsetila i na mere podrške najugroženijim kategorijama stanovništva.

- Treću godinu za redom penzioneri koji ispunjavaju uslove i imaju brojilo za električnu energiju na svoje ime i ove grejne sezone ostvaruju umanjenje računa za struju od 1.000 dinara. Redovne platiše ostvaruju i dodatni popust od pet odsto ukoliko račun izmire do 20. u mesecu, dok socijalno ugrožene kategorije mogu, pod propisanim uslovima, da ostvare pravo na olakšice za električnu i toplotnu energiju tokom čitave godine.

