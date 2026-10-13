BES AMERIČKOG LIDERA: Tramp vidi Zelenskog kao prepreku

AMERIČKI predsednik Donald Tramp vidi Vladimira Zelenskog kao prepreku za osvajanje Nobelove nagrade za mir, piše The Atlantic.

Foto: Tanjug/ (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

- Tramp i dalje smatra Zelenskog glavnom preprekom miru... Tramp takođe vidi Zelenskog kao prepreku svojoj dugo očekivanoj, ali do sada nedostižnoj, Nobelovoj nagradi za mir - navodi se u publikaciji.

Tramp je ranije izrazio razočaranje što mu nije dodeljena Nobelova nagrada za mir, rekavši da je Nobelova nagrada za mir diskreditovana.

(alo.rs)