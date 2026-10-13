Srbija

AKCIJA „ZAJEDNO ZA BEZBEDNIJI DOM“ NA GRADSKOM TRGU U SMEDEREVU: Prevencija požara u domaćinstvu

Јелена Илић
Jelena Ilić

13. 10. 2026. u 13:58

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Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, danas je na gradskom trgu u Smederevu održan preventivno-edukativni događaj „Zajedno za bezbedniji dom“.

АКЦИЈА „ЗАЈЕДНО ЗА БЕЗБЕДНИЈИ ДОМ“ НА ГРАДСКОМ ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ: Превенција пожара у домаћинству

Foto: N. Živanović

Na centralnom gradskom trgu organizovan  je edukativni prostor „Bezbedan dom“, u kojem su građani mogli da se upoznaju sa javljačima požara, načinima njihovog korišćenja i značajem ranog upozoravanja, a poseban sadržaj predstavljaće aktivnosti za decu i mlade.

Osnovni cilj događaja, s obzirom na početak grejne sezone i povećan rizik od požara u domaćinstvima tokom zimskog perioda, bilo je podizanje svesti građana o značaju prevencije požara u domaćinstvu, ranog upozoravanja i pravilnog postupanja u slučaju požara.

Foto: Фото: Н. Живановић

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KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

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