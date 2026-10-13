AKCIJA „ZAJEDNO ZA BEZBEDNIJI DOM“ NA GRADSKOM TRGU U SMEDEREVU: Prevencija požara u domaćinstvu

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, danas je na gradskom trgu u Smederevu održan preventivno-edukativni događaj „Zajedno za bezbedniji dom“.

Foto: N. Živanović

Na centralnom gradskom trgu organizovan je edukativni prostor „Bezbedan dom“, u kojem su građani mogli da se upoznaju sa javljačima požara, načinima njihovog korišćenja i značajem ranog upozoravanja, a poseban sadržaj predstavljaće aktivnosti za decu i mlade.

Osnovni cilj događaja, s obzirom na početak grejne sezone i povećan rizik od požara u domaćinstvima tokom zimskog perioda, bilo je podizanje svesti građana o značaju prevencije požara u domaćinstvu, ranog upozoravanja i pravilnog postupanja u slučaju požara.