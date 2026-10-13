Srbija

NEMAČKA POLITIKA TERORA: Predavanje u NB „Stefn Prvovenčani“ za Dan sećanja u Kraljevu

Goran Ćirović

13. 10. 2026. u 11:24

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Povodom obeležavanja Dana sećanja na tragične događaje u Kraljevu oktobra 1941. godine, Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ sutra će, u 19 sati, biti održano predavanje pod nazivom „Nemačka politika terora u Srbiji 1941. godine: rasizam, ratno nasleđe i masovno streljanje civila“.

НЕМАЧКА ПОЛИТИКА ТЕРОРА: Предавање у НБ „Стефн Првовенчани“ за Дан сећања у Краљеву

G.Šljivić

O ovoj temi govoriće dr Miloš Timotijević, koji će osvetliti istorijske okolnosti, ideološke osnove i mehanizme nemačke okupacione politike terora u Srbiji tokom 1941. godine, sa posebnim osvrtom na masovna streljanja civilnog stanovništva.

Predavanje je posvećeno jednom od najtragičnijih perioda u istoriji Kraljeva, kada su nemačke okupacione snage u oktobru 1941. godine izvršile masovno streljanje talaca.

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