NEMAČKA POLITIKA TERORA: Predavanje u NB „Stefn Prvovenčani“ za Dan sećanja u Kraljevu

Povodom obeležavanja Dana sećanja na tragične događaje u Kraljevu oktobra 1941. godine, Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ sutra će, u 19 sati, biti održano predavanje pod nazivom „Nemačka politika terora u Srbiji 1941. godine: rasizam, ratno nasleđe i masovno streljanje civila“.

G.Šljivić

O ovoj temi govoriće dr Miloš Timotijević, koji će osvetliti istorijske okolnosti, ideološke osnove i mehanizme nemačke okupacione politike terora u Srbiji tokom 1941. godine, sa posebnim osvrtom na masovna streljanja civilnog stanovništva.

Predavanje je posvećeno jednom od najtragičnijih perioda u istoriji Kraljeva, kada su nemačke okupacione snage u oktobru 1941. godine izvršile masovno streljanje talaca.