ZASIJAĆE BEZDAN, STAPAR, KLJAJIĆEVO I STANIŠIĆ: Sombor dobio bespovratna sredstva za uređenje sela

GRAD Sombor dobio je bespovratna sredstva u okviru Projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja jedinica lokalne samouprave (LIID).

J.L.

Ovim projektom planirano je uređenje javnih površina u Kljajićevu, Bezdanu, Stanišiću i Staparu. Uređenje centara ovih naseljenih mesta predstavlja jedan od značajnih podprojekata koji će biti realizovani u okviru LIID projekta, sa ciljem unapređenja kvaliteta, funkcionalnosti i bezbednosti javnih prostora i stvaranja prijatnijeg ambijenta za život lokalnog stanovništva.

Tako je planirano da u Staparu, u Parku „Pionir“ u ulici Karađorđev plac, budu izgrađene nove pešačke staze i platoi, unapređena javna i dekorativna rasveta, postavljen novi urbani mobilijar, izgrađen amfiteatar za kulturne i društvene događaje, izgrađena bina sa pratećom infrastrukturom, postavljanje dve drvene kućice za prodaju suvenira, izgradnja ukrasne česme na ulazu u park, postavljene pametne WI-FI klupe, uređena fitnes zona na otvorenom, rekonstrukcija i modernizacija dečjeg igrališta, formiranje peskovnika za najmlađe korisnike, izgradnja zaštitne ograde prema ulici, te potpuna rekonstrukcija staza, platoa i sistema za odvodnjavanje atmosferskih voda.

Kada je reč o uređenju centra sela Stanišić, predviđena je izgradnja multifunkcionalne bine sa pratećom infrastrukturom, koja će služiti za održavanje različitih manifestacija, ali i kao prostor za boravak i zaštitu od sunca. Predviđeno je i uređenje slobodnih površina na parceli, te je tako u planu i rekonstrukcija i izgradnja novih staza i platoa, uređenje zelenih površina i očuvanje postojećeg drveća, postavljanje novog mobilijara, izgradnja dečijeg igrališta sa tartan podlogom, ugradnja novog javnog i dekorativnog osvetljenja, izgradnja amfiteatra za kulturne i društvene sadržaje, uređenje prostora za odmor sa šah stolovima, fontanom i javnom česmom, postavljanje pametne klupe sa punjačima za mobilne uređaje, te rešavanje odvodnje atmosferskih voda.

Kljajićevo će u okviru ovog projekta, dobiti sveobuhvatnu rekonstrukciju i uređenje javnih površina u centru sela, u delovima ulica Ive Lole Ribara i Kralja Petra I, sa pripadajućom raskrsnicom. Radovi će osim ostalog, obuhvatiti rekonstrukciju postojećih trotoara, parkinga i platoa, izgradnju novih platoa i uređenje pešačkih staza. Predviđeno je i uređenje kolovoza i raskrsnice u zoni obuhvata projekta, kao i prilagođavanje postojeće geometrije raskrsnice radi bezbednijeg i funkcionalnijeg odvijanja saobraćaja. Planirana je i rekonstrukcija javne rasvete i postavljanje dekorativnog osvetljenja, kao i izgradnja taktilnih staza vodilja za osobe sa invaliditetom. Radovi će obuhvatiti uređenje platoa i pristupne staze ispred postojećeg spomenika, uz postavljanje dekorativne rasvete, kao i izgradnju spomen-česme i drugo.

Uređenje javnih površina u naseljenom mestu Bezdan obuhvatiće intervencije u delovima ulica Žrtava fašizma i Rodina, i planirano je da radovi, obuhvate rekonstrukciju postojećih ulica, trotoara, parkinga i platoa, uz popločavanje behaton pločama, kao i uređenje pešačkih i biciklističkih staza i prelaza, uz postavljanje upuštenih ivičnjaka na pešačkim prelazima. Predviđena je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvete, kao i izgradnja taktilnih staza vodilja za osobe sa invaliditetom. Planirano je uređenje zelenih površina, postavljanje žardinjera, cvetnih rundela, ukrasnog šiblja i drveća, uz očuvanje postojećih stabala. U okviru uređenja javnog prostora planirano je postavljanje fontane sa pripadajućim stazama i prostorom za odmor i brojni drugi radovi.