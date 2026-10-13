AMBASADOR INDIJE U SMEDEREVU: Prilika za jačanje prijateljskih odnosa i saradnje

U Smederevu je danas boravio ambasador Republike Indije u Republici Srbiji, Abišek Šukla, kome su u Gradskoj upravi svečani prijem priredili gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović i predsednik Skupštine Smedereva, Milan Perić.

Foto : N. Živanović

Poželevši ambasadoru srdačnu dobrodošlicu, gradonačelnica Jasmina Vojinović istakla je da su odnosi Srbije i Indije utemeljeni na dugoj tradiciji prijateljstva, uzajamnom poštovanju i razumevanju, kao i na zajedničkim vrednostima koje su posebno došle do izražaja u periodu osnivanja Pokreta nesvrstanih.

Ona je izrazila zahvalnost Indiji na principijelnom stavu i doslednoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, kao i na nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Tokom razgovora bilo je reči o mogućnostima uspostavljanja i unapređenja saradnje Smedereva i Indije.

Gradonačelnica je predstavila potencijale Smedereva, njegovu bogatu istoriju i kulturnu baštinu, kao i napore lokalne samouprave usmerene ka stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, razvoju infrastrukture i unapređenju kvaliteta života građana.

Na sastanku je istaknuto da postoji značajan prostor za razmenu iskustava i jačanje veza sa Indijom, prepoznatom kao jednim od značajnih svetskih centara proizvodnje, inovacija i održivog razvoja.

Ambasador Abišek Šukla stupio je na dužnost u Beogradu 8. januara 2026. godine. Pre dolaska u Srbiju obavljao je visoke diplomatske funkcije u okviru Ministarstva spoljnih poslova Indije.

Poseta ambasadora predstavlja značajnu priliku za dalje jačanje tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Indije i otvaranje novih mogućnosti za saradnju na lokalnom nivou.

Nakon prijema u Gradskoj upravi, obišao je kulturne znamenitosti grada Smedreva u pratnji domaćina.