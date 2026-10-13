Svet

TRAMP RAZBIO ILUZIJE: SAD nastavljaju da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 10. 2026. u 19:39

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da SAD nastavljaju da dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom, ali i da paralelno rade i sa Kijevom i sa Moskvom kako bi se okončao rat.

ТРАМП РАЗБИО ИЛУЗИЈЕ: САД настављају да деле обавештајне податке са Украјином

foto: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

-Pomažemo im i delimo obaveštajne podatke. Želimo da se rat završi, tako da radimo sa njima i sa Rusijom na tome da se rat privede kraju, rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je rekao da Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o ruskom napadu balističkim raketama na Kijev u kojem je pet raketa pogodilo civilnu infrastrukturu.

Tramp je ocenio da i ruski predsednik Vladimir Putin i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žele da se rat završi, ali da među njima postoji mnogo mržnje i da "oni ne znaju kako da stignu do tog cilja".

Tramp je takođe upitan o aranžmanu koji uključuje američki uvoz ruskog dizela koji je dočekan sa kritikama američkih zakonodavaca iz obe stranke, jer, kako ocenjuju, taj dogovor krši američka ograničenja na uvoz ruske energije uvedena zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Na pitanje da li bi Rusija mogla da iskoristi prihod od dogovora o dizelu za nabavku dodatnih količina naoružanja Tramp je izbegao direktan odgovor.

-To je dogovor o dizelu, to nije za nas. To se plasira u svet. To se ne plasira nama, rekao je Tramp.

(Tanjug)

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