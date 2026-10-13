OD SUTRA FEDRAS: Do 22. oktobra pred publikom deset pozorišnih predstava
MALO CRNIĆE – Predstavom „Polje malina“ u izvođenju „KUUM“ iz Beograda, u Malom Crniću u sredu, 14, oktobra, počinje Festival dramskih amatera sela Srbije - FEDRAS, pedeset peti po redu.
Do završne večeri, 22. oktobra, publika će videti još deset predstava amaterskih pozorišta iz Srbije, po izboru selektora Aleksandra Dunića. Na završnoj večeri, stručni žiri objaviće imena pobedničke predstave i najboljeg glumca i glumice. Proglasiće se i pobednici za najbolju epizodnu ulogu, za najbolju dramatizaciju, za originalnu muziku i za negovanje kulture scenskog govora.
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