Srbija

OD SUTRA FEDRAS: Do 22. oktobra pred publikom deset pozorišnih predstava

Dušanka Novković

13. 10. 2026. u 10:13

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MALO CRNIĆE – Predstavom „Polje malina“ u izvođenju „KUUM“ iz Beograda, u Malom Crniću u sredu, 14, oktobra, počinje Festival dramskih amatera sela Srbije - FEDRAS, pedeset peti po redu.

ОД СУТРА ФЕДРАС: До 22. октобра пред публиком десет позоришних представа

D.N.

Do završne večeri, 22. oktobra, publika će videti još deset predstava amaterskih pozorišta iz Srbije, po izboru selektora Aleksandra Dunića. Na završnoj večeri, stručni žiri objaviće imena pobedničke predstave i najboljeg glumca i glumice. Proglasiće se i pobednici za najbolju epizodnu ulogu, za najbolju dramatizaciju, za originalnu muziku i za negovanje kulture scenskog govora.

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