SIGURNOST ZA SVE: U školama u Kraljevu održana edukativna vežba u slučaju zemljotresa
U sklopu obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u 20 osnovnih škola na teritoriji Kraljeva održana je simultana, edukativna vežba evakuacije u slučaju zemljotresa u kojoj je ukupno učestvovalo oko 5.000 ovdašnjih đaka sa svojim nastavnicima i nenastavnim osobljem.
Centralna vežba, uz podršku Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za poslove civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave, Ministarstva prosvete, Crvenog krsta i Hitne službe Doma zdravlja, sprovedena je u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Ivo Lola Ribar“ sa posebnim akcentom na decu sa specifičnim potrebama i funkcionalnim ograničenjima koja su često i najugroženija u trenucima katastrofa.
- Naš prioritet je da sistem bude pilagođen svima, što smo ovog puta i demonstirali u konkretnoj situaciji. Primenili smo četiri ključna koraka – ličnu zaštitu u prvom tenutku potresa, pravilno ponašnje u objektu, bezbednu evakuaciju i precizno izveštavanje – kaže Zdravko Maksimović, rukovodilac vežbe. - U skladu sa procedurama u slučaju zemljotresa - vežba je uspešno sprovedena.
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