Srbija

SIGURNOST ZA SVE: U školama u Kraljevu održana edukativna vežba u slučaju zemljotresa

Goran Ćirović

13. 10. 2026. u 11:08

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U sklopu obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u 20 osnovnih škola na teritoriji Kraljeva održana je simultana, edukativna vežba evakuacije u slučaju zemljotresa u kojoj je ukupno učestvovalo oko 5.000 ovdašnjih đaka sa svojim nastavnicima i nenastavnim osobljem.

СИГУРНОСТ ЗА СВЕ: У школама у Краљеву одржана едукативна вежба у случају земљотреса

G.Šljivić

Centralna vežba, uz podršku Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za poslove civilne zaštite kraljevačke Gradske uprave, Ministarstva prosvete, Crvenog krsta i Hitne službe Doma zdravlja, sprovedena je u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Ivo Lola Ribar“ sa posebnim akcentom na decu sa specifičnim potrebama i funkcionalnim ograničenjima koja su često i najugroženija u trenucima katastrofa.

G.Šljivić

 

- Naš prioritet je da sistem bude pilagođen svima, što smo ovog puta i demonstirali u konkretnoj situaciji. Primenili smo četiri ključna koraka – ličnu zaštitu u prvom tenutku potresa, pravilno ponašnje u objektu, bezbednu evakuaciju i precizno izveštavanje – kaže Zdravko Maksimović, rukovodilac vežbe. - U skladu sa procedurama u slučaju zemljotresa - vežba je uspešno sprovedena.

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Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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