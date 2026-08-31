POVRATAK STANOVNIKA TRUINOG NASELJA: Situacija u Deliblatskoj peščari stabilna, otvoren i put Bela Crkva - Kovin

POŽAR u Deliblatskoj peščari neprekidno gori već 26. dan, ali je trenutna situacija u tom specijalnom rezervatu prirodne stabilna, uprkos jakom vetru, koji danima duva. Nema novih žarišta, niti su ugrožena okolna naselja.

Foto: J.Baljak

Posle deset dana od evakuacije, stekli su se uslovi i da se stanovnici Truinog naselja, u opštini Bela Crkva, vrate svojim kućama.

Tamošnji štab za vanredne situacije saopštio je da je u naselju ponovo uspostavljeno snabdevanje električnom energijom, kao i da je za saobraćaj ponovo otvoren put Bela Crkva – Kovin.

Saopštili su i da će sve osnove i srednje škole na njihovoj teritoriji nesmetano početi sa radom 1. septembra, uključujući i OŠ „Žarko Zrenjanin“, u čijoj je velikoj sali smešteno 69 vatrogasaca iz Rumunije, koji su uključeni u gašenje požara.

Sve ekipe, koje su do sada bile uključene u gašenje, i dalje su danonoćno na terenu u celoj Deliblatskoj peščari. Nalaze se na svim linijama odbrane, braneći da se vatra širi prema naseljima. Dejstvuju i helikopteri, a u planu je da im se danas priključi i ruski avion Iljušin.