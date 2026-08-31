VANRENDA SITUACIJA U Sijenici: Dugotrajna suša prouzrokovana izuzetno visokim temperaturama
NA celoj teritoriji opštine Sjenica proglašena je vanredna situacija zbog izuzetno visokih temperatura koje su prouzrokovale dugotrajnu sušu.
Takva situacija izazvala je ozbiljne probleme u vodosnabdevanju stanovništva i napajanju stoke u seoskim područjima.
Odluka je doneta na osnovu zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije.
Za sprovođenje odluke zadužen je Opštinski štab za vanredne situacije Sjenice.
sputnikportal.rs
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