Srbija

VANRENDA SITUACIJA U Sijenici: Dugotrajna suša prouzrokovana izuzetno visokim temperaturama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 16:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA celoj teritoriji opštine Sjenica proglašena je vanredna situacija zbog izuzetno visokih temperatura koje su prouzrokovale dugotrajnu sušu.

ВАНРЕНДА СИТУАЦИЈА У Сијеници: Дуготрајна суша проузрокована изузетно високим температурама

Foto: Unsplash/Md. Hasanuzzaman Himel himel_bd

Takva situacija izazvala je ozbiljne probleme u vodosnabdevanju stanovništva i napajanju stoke u seoskim područjima.

Odluka je doneta na osnovu zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Za sprovođenje odluke zadužen je Opštinski štab za vanredne situacije Sjenice.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE