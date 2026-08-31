HUMANI DRENOVČANI DALI KRV: Od 23 davaoca - 21 jedinica krvi
VIKEND akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u velikom paraćinskom selu Drenovac okupila je 23 humanista zainteresovana da doniraju najdragoceniju tečnost, ali je nakon lekarske provere na kraju prikupljena 21 jedinica krvi.
Najviše je bilo sugrađana koji krv redovno doniraju, među kojama je bio i Zlatko Jovanović koji je jubilarni pedeseti put poklonio životnu tečnost.
Paraćinski Crveni krst sa Zavodom za transfuziju iz Niša već je najavio i dve naredne akcije koje će biti održane u septembru.
Obe će biti organizovane u prostorijama Crvenog krsta i to 9. i 30. septembra.
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