Srbija

HUMANI DRENOVČANI DALI KRV: Od 23 davaoca - 21 jedinica krvi

Зорана Рашић
Zorana Rašić

31. 08. 2026. u 13:55

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VIKEND akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u velikom paraćinskom selu Drenovac okupila je 23 humanista zainteresovana da doniraju najdragoceniju tečnost, ali je nakon lekarske provere na kraju prikupljena 21 jedinica krvi.

ХУМАНИ ДРЕНОВЧАНИ ДАЛИ КРВ: Од 23 даваоца - 21 јединица крви

Foto: Crveni krst Paraćin

Najviše je bilo sugrađana koji krv redovno doniraju, među kojama je bio i Zlatko Jovanović koji je jubilarni pedeseti put poklonio životnu tečnost.

Paraćinski Crveni krst sa Zavodom za transfuziju iz Niša već je najavio i dve naredne akcije koje će biti održane u septembru.

Obe će biti organizovane u prostorijama Crvenog krsta i to 9. i 30. septembra.

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