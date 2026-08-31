HUMANI DRENOVČANI DALI KRV: Od 23 davaoca - 21 jedinica krvi

VIKEND akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u velikom paraćinskom selu Drenovac okupila je 23 humanista zainteresovana da doniraju najdragoceniju tečnost, ali je nakon lekarske provere na kraju prikupljena 21 jedinica krvi.

Foto: Crveni krst Paraćin

Najviše je bilo sugrađana koji krv redovno doniraju, među kojama je bio i Zlatko Jovanović koji je jubilarni pedeseti put poklonio životnu tečnost.

Paraćinski Crveni krst sa Zavodom za transfuziju iz Niša već je najavio i dve naredne akcije koje će biti održane u septembru.

Obe će biti organizovane u prostorijama Crvenog krsta i to 9. i 30. septembra.