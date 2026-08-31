Srbija

PRODUŽENA SEZONA KUPANJA U VLASOTINCU: Brana na Vlasini ostaje spuštena

Игор Митић
Igor Mitić

31. 08. 2026. u 14:33

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Narednih deset dana brana na Vlasini u Vlasotincu ostaće spuštena, a posetioci će moći da iskoriste lepo vreme za nastavak sezone kupanja.

ПРОДУЖЕНА СЕЗОНА КУПАЊА У ВЛАСОТИНЦУ: Брана на Власини остаје спуштена

OU Vlasotince

U Sportsko-rekreativnom centru Vlasina kažu da će u tom periodu na kupalištu biti i spasilačke službe. Prošlonedeljne analize vode potvrdile su da je kvalitet vode veoma dobar, a njen ekološki status odličan.

Meteorolozi su, za naredne dane, najavili najviše dnevne temperature od oko 35 stepeni, zbog čega će sezona kupanja biti produžena.

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