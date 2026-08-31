Srbija

POŽAR BLIZU LOKALIZACIJE: Situacija na Stolovima povoljnija nego prethodnih dana

Goran Ćirović

31. 08. 2026. u 13:48

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Situacija na požarištu na Stolovima znatno je bolja nego prethodnih dana, na terenu je 26 vatrogasaca-spasilaca sa 10 vozila, kao i radnici „Srbijašuma“ koji zajedničkim snagama rade na zatvaranju poslednje linije požara prema reci Maglašnici.

ПОЖАР БЛИЗУ ЛОКАЛИЗАЦИЈЕ: Ситуација на Столовима повољнија него претходних дана

G.Šljivić

- Uklanjamo stabla i panjeve koji bi potencijalno mogli da doprinesu širenju vatre. Nadamo se da ćemo postavljanjem široke protivpožarne linije stvoriti uslove za konačnu lokalizaciju požara u narednim danima – raportira Pero Luković, komandir Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo.

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