POMOĆ GRADA: Odobreni podsticaji za 242 poljoprivrednika

Dušanka Novković

16. 12. 2025. u 09:53

POŽAREVAC – Komisija grada Požarevca objavila je rang-listu poljoprivrednika kojima su odobreni podsticaji za 2025. godinu.

ПОМОЋ ГРАДА: Одобрени подстицаји за 242 пољопривредника

D.N.

Na listi se nalaze 242 gazdinstva, koji će odobrena sredstva iskoristiti za kreditnu podršku, investicije u fuzičku imovinu, preradu proizvoda i osiguranje useva. Odobrene sume kreću se od 16.400 do 500.000 dinara, a ukupno dodeljena sredstva iznose 32,6 miliona dinara. Ona su odobrena na osnovu konkurs Gradskog veća za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2025. godini.

