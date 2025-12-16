POMOĆ GRADA: Odobreni podsticaji za 242 poljoprivrednika
POŽAREVAC – Komisija grada Požarevca objavila je rang-listu poljoprivrednika kojima su odobreni podsticaji za 2025. godinu.
Na listi se nalaze 242 gazdinstva, koji će odobrena sredstva iskoristiti za kreditnu podršku, investicije u fuzičku imovinu, preradu proizvoda i osiguranje useva. Odobrene sume kreću se od 16.400 do 500.000 dinara, a ukupno dodeljena sredstva iznose 32,6 miliona dinara. Ona su odobrena na osnovu konkurs Gradskog veća za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2025. godini.
Preporučujemo
U VRANjU SUTRA ZASEDA GRADSKO VEĆE: Usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti
16. 12. 2025. u 14:58
„UGRUŠAK“ PRED ČITAOCIMA: Nova knjiga pesama Živorada Nedeljkovića u izdanju KC „Ribnica“
16. 12. 2025. u 11:58
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)