NOVI MOST ČEKALI 20 GODINA: Obnova infrastrukture u kraljevačkom prigradskom naselju Kovači

Goran Ćirović

12. 12. 2025. u 12:02

Na mestu stare, uske i dotrajale ćuprije oštećene čestim udarima bujica, meštani kraljevačkog prigradskog naselja Kovači konačno su dobili potpuno novi most koji će im omogućiti bezbedan prelaz preko bujičnog Kovačkog potoka i nesmetano fumkcionisanje saobraćja u oba pravca.

НОВИ МОСТ ЧЕКАЛИ 20 ГОДИНА: Обнова инфраструктуре у краљевачком приградском насељу Ковачи

G.Šljivić

- Odrastao sam uz Kovački potok u koji se, usled obilnijih padavina, sliva voda sa planine Stolovi pa je često plavio svoje priobalje, put i obližnja domaćinstva. Novi most smo čekali gotovo dve decenije i sada, uz uređenje korita, novu kanalizaciju i ulice presvučene novim asfaltom, imamo mnogo bolje uslove za život u našem naselju – kaže meštanin Miodrag Marković.

G.Šljivić

Miodrag Marković

Sagrađen po najvišim standardima, ovaj most je dugačak 21,6 metara i raspona 12, kolovozna konstrukcija široka je šest metara sa obostranim trotarima, a koštao je oko 45 miliona dinara koje je obezbedilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

G.Šljivić

 

Osim toga, prema rečima Biljane Rakić, v.d. direktora JP za uređivanje građevinskg zemljišta, tokom ove godine završeno je i asfaltiranje još 113 metara ulica u ovm naselju što je ukupno koštalo 920.000 dinara, uz učešće građna od 15 odsto.

