PRIKUPLJENO 35 JEDINICA: Akcija DDK u prostorijama vrnjačke Gimnazije

U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u prostorijama Gimnazije u Vrnjačkoj Banji ukupno je prikupljeno 35 jedinica ove dragocene tečnosti.

G.Šljivić (arhiva)

Pod sloganom „Tvojih pet minuta-nečiji ceo život“, Vrnjčani su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu, a akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi iz Kragujevca.

Ovom prilikom krv je prvi put dalo 17 osoba, a svi učesnici akcije nagrađeni su besplatnim kartama za vrnjački Panoramski točak.