OVO JE MUŠKARAC KOJI JE IZBO MAJKU I ČETVORO DECE: U toku velika potera nemačke policije
NEMAČKA policija traga za osumnjičenim, koji je jutros izbo majku i njeno četvoro dece, između tri i osam godina. Majka i jedno dete nalaze se u kritičnom stanju, a osumnjičeni je u bekstvu.
Do incidenta je došlo u subotu ujutru u Berkamenu, javlja Bild.
Policija uz pomoć fotografije traga za osumnjičenim (20), a navodno se radi o poznaniku majke.
Prema navodima javnog tužilaštva, napad se dogodio oko 5:30 ujutru u stanu.
Kako su komšije rekle za Bild, majka je živela sama sa decom više od četiri godine u stanu na sedmom spratu.
Mladić je očigledno tamo proveo noć pre nego što je navodno napao porodicu bez upozorenja. Policija, vatrogasci i službe hitne pomoći bili su na licu mesta jutros.
Policija je blokirala veliko područje oko stambenog kompleksa u potrazi za osumnjičenim. Helikopter je takođe kružio iznad stambenog kompleksa.
Policija traga za muškarcem visokim oko 1,85 metara, vitke građe. Osumnjičeni ima bradu, nosi beli kačket, naočare i tamnu odeću.
Kancelarija javnog tužioca u Dortmundu još uvek nije objavila nikakve dodatne informacije.
Jedinica za forenziku bila je u stanu porodice u podne.
Majka i njeno četvoro dece su prebačeni u bolnice u okolnom području.
Prema pisanju lista Bild, žrtve čuva policija u slučaju da se osumnjičeni vrati.
Motiv ostaje nepoznat.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
RAZBIJENA MEĐUNARODNA NARKO-MREŽA: 1,1 tona kokaina, 17 uhapšenih u Španiji
Preporučujemo
PRONAĐENO TELO MUŠKARCA NA STOVARIŠTU U ZAJEČARU: Povrede na glavi, sumnja se na ubistvo
13. 12. 2025. u 12:34
UKINUTA PRESUDA ZA UBISTVO U BELVILU: Apelacija naložila ponovno suđenje
12. 12. 2025. u 22:33
ŠOK ZA SLOVENIJU: Glavni osumnjičeni za ubistvo muškarca u Novom Mestu pušten iz pritvora
12. 12. 2025. u 20:50
SIN PRETUKAO MAJKU PALICOM I SPALIO NjENO TELO: Policija zatekla jeziv prizor u kući
12. 12. 2025. u 10:54
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)