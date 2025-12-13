Svet

OVO JE MUŠKARAC KOJI JE IZBO MAJKU I ČETVORO DECE: U toku velika potera nemačke policije

P. Đurđević

13. 12. 2025. u 14:43

NEMAČKA policija traga za osumnjičenim, koji je jutros izbo majku i njeno četvoro dece, između tri i osam godina. Majka i jedno dete nalaze se u kritičnom stanju, a osumnjičeni je u bekstvu.

Foto: Dortmund Police

Do incidenta je došlo u subotu ujutru u Berkamenu, javlja Bild.

Policija uz pomoć fotografije traga za osumnjičenim (20), a navodno se radi o poznaniku majke.

Prema navodima javnog tužilaštva, napad se dogodio oko 5:30 ujutru u stanu.

Kako su komšije rekle za Bild, majka je živela sama sa decom više od četiri godine u stanu na sedmom spratu.

Mladić je očigledno tamo proveo noć pre nego što je navodno napao porodicu bez upozorenja. Policija, vatrogasci i službe hitne pomoći bili su na licu mesta jutros.

Policija je blokirala veliko područje oko stambenog kompleksa u potrazi za osumnjičenim. Helikopter je takođe kružio iznad stambenog kompleksa.

Policija traga za muškarcem visokim oko 1,85 metara, vitke građe. Osumnjičeni ima bradu, nosi beli kačket, naočare i tamnu odeću.

Kancelarija javnog tužioca u Dortmundu još uvek nije objavila nikakve dodatne informacije.

Jedinica za forenziku bila je u stanu porodice u podne.

Majka i njeno četvoro dece su prebačeni u bolnice u okolnom području.

Prema pisanju lista Bild, žrtve čuva policija u slučaju da se osumnjičeni vrati.

Motiv ostaje nepoznat.

