"DECENIJE PAX AMERICANA SU ZA NAS ZAVRŠENE" Merc: Nemačka mora da sledi svoje interese

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da Amerikanci veoma agresivno slede svoje interese zbog čega i Nemačka mora da sledi svoje.

Foto: Profimedia

"Decenije Pax Americana su za nas završene. Nostalgija neće pomoći. To je činjenica. Amerikanci sada veoma agresivno slede svoje interese i zato sada i mi moramo da sledimo svoje", poručio je Merc, prenosi dnevnik Bild.

Prema njegovim rečima Nemci će tek za mnogo godina shvatiti dimenzije onoga što se danas događa u svetu.

"To nisu usponi i padovi dobrih odnosa. To su skoro tektonski poremećaji dobrih odnosa. Savezna Republika Nemačka ne mora biti obnovljena, ali potrebno je modernizovati i renovirati je od temelja. Međutim, ovaj zadatak se ne može obaviti za samo nekoliko dana ili nedelja", rekao je Merc i poručio da ubuduće svi Nemci koji stvore nešto inovativno neće morati da idu u Ameriku, već će u Nemačkoj moći da se ostvare.

Nemački kancelar je završio govor objavom rata protiv radikalnih elemenata i na levici i na desnici poručivši da su vremena ideologija prošla i da Nemačka mora da pokaže šta može da uradi.

"Ljudi moje generacije imaju čvrsto tlo pod nogama: nasleđe otvorenog, slobodnog društva. Čvrsto sam uveren da možemo uspeti da prenesemo ovo nasleđe sledećoj generaciji. Moramo pokazati da se za ovu zemlju vredi boriti svakog dana, svakog meseca, svake godine", rekao je Merc.

(Tanjug)

