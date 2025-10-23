OČUVANJE PRIRODNOG STANIŠTA PTICA: Akcija u Parku prirode "Rusanda" u Melencima

DRUŠTVO za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u subotu, 25. oktobra, organizuje volontersku akciju čišćenja Parka prirode „Rusanda“ u Melencima od komunalnog otpada. Cilj akcije je očuvanje prirodnog staništa i podizanje svesti građana o značaju zaštite životne sredine.

FOTO: Kalman Moldvai

Okupljanje učesnika zakazano je za 10 časova na parkingu ispred Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, nakon čega će uslediti zajedničko čišćenje prostora od 10.30 do 14.00 časova. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, pozivaju sve koji žele da provedu dan u prirodi i da zajedničkim radom doprinesu čistijoj i zdravijoj životnoj sredini, da se prijave za akciju.

Organizator je obezbedio sav neophodan materijal za rad – rukavice, džakove, makaze i ostale alate, kao i užinu i vodu za sve volontere. Učesnicima se preporučuje slojevito oblačenje i udobna obuća za rad na terenu. Deca su dobrodošla, uz obavezno prisustvo roditelja ili staratelja.

FOTO: Kalman Moldvai

Prevoz nije organizovan, ali će troškovi goriva i putarine biti refundirani učesnicima na osnovu pređene kilometraže, uz priloženi gotovinski račun sa PIB-om Društva za gorivo i putarine. Na licu mesta biće moguće popuniti zahtev za refundaciju, a dokumentacija se može dostaviti i naknadno u roku od pet radnih dana. Dodatne informacije o refundaciji troškova učesnici će dobiti nakon prijavljivanja za akciju.

Ova aktivnost deo je projekta „Zajedno za sive vetruške i ljude" , a cilj je očuvanje biodiverziteta i podsticanje lokalnih zajednica da aktivno učestvuju u zaštiti prirodnih područja.

Učesnici akcije nakon 14 časova mogu nastaviti druženje i boravak u Parku prirode „Rusanda“ u svom aranžmanu. U slučaju otkazivanja, molimo učesnike da obaveste organizatora najkasnije do petka, 24. oktobra, do 17 časova.