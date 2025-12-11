"ONI SU ODGOVORNI NARODU" Brnabićeva: Samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači nezavisnost od Ustava

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić najviše borio za ustavne amandmane kako bi tužilaštvo bilo samostalno a sudstvo nezavisno, dok su se njegovi politički oponentni koji ga danas optužuju da vrši uticaj na tužalaštvo tada protivili tim promenama Ustava.

Brnabićeva je naglasila da samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva, međutim, ne znači da su samostalni i nezavisni od Ustava i zakona ili da su u bilo kom pogledu iznad naroda i svih građana Srbije.

Brnabić je, gostujući u studiju TV Prva u Nišu, na pitanje kako vidi situaciju sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, rekla da tužilaštvo i sudstvo imaju viziju sebe kao nekog koji je iznad građana, Ustava i zakona ove zemlje.

- To nikada nije bila intencija i to nije demokratija i to nije vladavina prava - naglasila je Brnabić.

Dodala je da je u pravu predsednik Aleksandar Vučić kada podseća ljude i iz tužilaštva i iz sudstva da su oni odgovorni narodu i da moraju da pružaju informacije i objašnjenja. Brnabićeva je naglasila da samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači da su u bilo kom pogledu iznad naroda, već upravo suprotno - njihova odgovornost prema građanima je utoliko veća.

- I kada predsednik Aleksandar Vučić, čovek sa najvećim političkim legitimitetom i težinom, kaže da oni treba nešto da objasne, treba da daju odgovore narodu, onda to nije pritisak, nego je njegovo podsećanje šta oni moraju da urade - istakla je Brnabićeva.

Brnabićeva je navela da se kao predsednica Vlade Srbije, uz predsednika Aleksandra Vučića, borila za ustavne amandmane, kako bi tužilaštvo bilo samostalno, a sudstvo nezavisno. Ukazala je da se opozicija tada borila za dalji potpuni politički uticaj i na tužilaštvo i na pravosuđe, u nadi da će se, kako je rekla, u jednom trenutku vratiti na vlast i da će ponovo birati i tužioce i sudije u opštinskim odborima "svojih blokaderskih stranaka".