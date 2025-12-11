Politika

"ONI SU ODGOVORNI NARODU" Brnabićeva: Samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači nezavisnost od Ustava

В.Н.

11. 12. 2025. u 19:41

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić najviše borio za ustavne amandmane kako bi tužilaštvo bilo samostalno a sudstvo nezavisno, dok su se njegovi politički oponentni koji ga danas optužuju da vrši uticaj na tužalaštvo tada protivili tim promenama Ustava.

ОНИ СУ ОДГОВОРНИ НАРОДУ Брнабићева: Самосталност тужилаштва и независност судства не значи независност од Устава

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Brnabićeva je naglasila da samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva, međutim, ne znači da su samostalni i nezavisni od Ustava i zakona ili da su u bilo kom pogledu iznad naroda i svih građana Srbije.

Brnabić je, gostujući u studiju TV Prva u Nišu, na pitanje kako vidi situaciju sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, rekla da tužilaštvo i sudstvo imaju viziju sebe kao nekog koji je iznad građana, Ustava i zakona ove zemlje.

- To nikada nije bila intencija i to nije demokratija i to nije vladavina prava - naglasila je Brnabić.

Dodala je da je u pravu predsednik Aleksandar Vučić kada podseća ljude i iz tužilaštva i iz sudstva da su oni odgovorni narodu i da moraju da pružaju informacije i objašnjenja. Brnabićeva je naglasila da samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva ne znači da su u bilo kom pogledu iznad naroda, već upravo suprotno - njihova odgovornost prema građanima je utoliko veća.

- I kada predsednik Aleksandar Vučić, čovek sa najvećim političkim legitimitetom i težinom, kaže da oni treba nešto da objasne, treba da daju odgovore narodu, onda to nije pritisak, nego je njegovo podsećanje šta oni moraju da urade - istakla je Brnabićeva.

Brnabićeva je navela da se kao predsednica Vlade Srbije, uz predsednika Aleksandra Vučića, borila za ustavne amandmane, kako bi tužilaštvo bilo samostalno, a sudstvo nezavisno. Ukazala je da se opozicija tada borila za dalji potpuni politički uticaj i na tužilaštvo i na pravosuđe, u nadi da će se, kako je rekla, u jednom trenutku vratiti na vlast i da će ponovo birati i tužioce i sudije u opštinskim odborima "svojih blokaderskih stranaka".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (13)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?