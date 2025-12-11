Politika

BRNABIĆEVA O SRAMNOJ NASLOVNICI RADARA "Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!"

В.Н.

11. 12. 2025. u 20:32

POVODOM jezive naslovne strane opozicionog i blokaderskog glasila "Radar" na kojoj je kroz tobožnje karikature Dušana Petričića predstavljena svojevrsna lista za odstrel kako su naveli "ratnih i mirnodopskih zločinaca", a na kojoj se odmah iza predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja nalazi i predsednica Skupštine Srbije, na svom zvaničkom Iks nalogu oglasila se Ana Brnabić.

БРНАБИЋЕВА О СРАМНОЈ НАСЛОВНИЦИ РАДАРА Новогодишња резолуција 2026: престићи Воју и избити на друго место!

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

"Novogodišnja rezolucija 2026: prestići Voju i izbiti na drugo mesto!", sarkastično je napisala Brnabićeva na Iksu. 

Brnabićeva je večeras za Pink istakla da je ovo za nju zapravo kompliment:

- Dokaz da radim nešto dobro i lepo za Srbiju i nešto što će ostati upamćeno u našem narodu kao, ja bih rekla jedan od najboljih perioda u istoriji naše zemlje. Što se tiče toga da je to visoko treće mesto, to mi je takođe velika počast i moram da kažem da sam zadovoljna, ali ću se truditi da ubuduće radim još više i još bolje, tako da prestignem Voju Šešelja i da pokušam da budem odmah uz predsednika, to mi je sada ambicija za 2026. godinu!

