TRENER ŠTURMA NEZADOVOLJAN I LJUT: Nije mi jasno zašto je VAR reagovao, to je bio običan duel!

CRVENA zvezda je pobedila Šturm u 6. kolu Lige Evrope sa 1:0. Trener tima iz Graca Jirgen Zaumel nije bio zadovoljan nakon novog poraza.

FOTO: Profimedia

On je istakao da je rezultat razočaravajuć i da je šampion Austrije morao da ostvari bolji ishod.

- Rezultat je razočaravajuć, mogli smo mnogo više, morali smo da dođemo do boljeg rezultata, ali igrom tima sam generalno zadovoljan. Bilo je faza u drugom poluvremenu gde je Zvezda igrala dobro. Naravno, nismo očekivali da ćemo igrati na jedan gol, ipak je Zvezda kvalitetan i iskusan tim. Želeli smo više, ali nažalost nismo uspeli do toga da dođemo - rekao je Zaumel.

Nije bio zadovoljan odlukom sudije da poništi penal i dosudi faul crveno-belima.

- Bilo je faza u drugom delu gde smo grešili u predaji lopte i pasovima. Iskoristili su tu šansu, iskusan su tim. Mi naše šanse nismo iskoristili, mogao je da nam bude sviran i taj penal. Sve u svemu, ostaje žal što nismo stigli do boljeg rezultata. Nije mi jasno zašto se VAR vratio na tu situaciju, na taj trenutak pre penala, jer je to bio običan duel. Blizu je bio i četvrti sudija.

Morao je dosta da rotira zbog problema sa povredama.

- Morali smo da rotiramo neke igrače sa pogledom ka derbiju sa Austrijom. Štoperi su dobro odigrali, a sada je fokus na utakmici sa Austrijom - zaključio je Zaumel.

Crvena zvezda posle ove pobede ima 10 bodova, dok je Šturm ostao na četiri.

