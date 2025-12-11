UPOKOJIO SU UGLJEVIČKI PROTA MICO PAJKANOVIĆ: Verni pastir podno Majevice
NAČELNIK Ugljevika Dragan Gajić izrazio je žaljenje i tugu povodom upokojenja, penzionisanog sveštenika, protojereja-stavrofora Miće Pajkanovića višegodišnjeg paroha i starešine Sabornog ugljevičkog hrama posvećenom Prepodobnoj mati Paraskevi.
Gajić je istakao da je "proto Mićo bio, i srcem i dušom, kako se to kaže u našem narodu uz svoj verujući narod Ugljevika, okoline, podmajevičkog i majevičkog kraja u najtežim vremenima".
- Njegova duhovna snaga ali i osećaj za bol, nevolju svakog čovjeka bili su uvek lekoviti-rekao je Gajić.
Napomenuo je da je prota Pajkanović znao da se uspesima drugih raduje kao svojim, čak nekad i više.
- I nije ga, narod bez razloga, nazivao jadnostavno "naš proto Mićo"- naglasio je Gajić.
Ugljevik i njegovi žitelji prema Gajićevim rečima ostali su bez sveštenika, duhovnika, sugrađanina, prijatelja, saborca i sapatnika iz teških vremena. Gajić je rekao da je prota Pajkanović "najbolje svedočanstvo kakvi su ljudi među nama dostojni najvećeg poštovanja, a i istovremeno čitav život su bili smerni, umereni i uvek su imali više osećaja za drugoga nego za sebe".
- Živeo je časno, dostojanstveno i čitav život je posvetio Bogu, Crkvi, ovom kraju, svim njegovim ljudima i to nesebično bez rezerve. Ugljevik će ga trajno nositi u kolektivnom sećanju, kao čojeka koji je dostojan najvećeg poštovanja i uvažavanja. Sada i zauvek i kako se to crkveno kaže i u vekove vekova amin - rekao je Gajić.
Protojerej-stavrofor Mićo Pajkanović preminuo je juce u bijeljnskoj bolnici u 66 godini života. Opelo će biti služeno u danas u hramu svetog Pantelejmona u Bijeljini počev u 12 časova. Zaupokojena liturgija u istom hramu počinje u 9 časova.
Proto Mićo je rođen 9. januara 1959. godine u Milinom Selu, opština Lopare. Službovao je u Kožuhama (1982-1985). Godine 1985. godine postavljen je na parohiju u Ugljeviku gde ostaje do penzionisanja 2022. godine.Oženjen je suprugom Vasilijom rođenom. Marić iz Mirosavaca sa kojom ima četvoro dece: Sinišu, Mitra, Slavoljuba i Aleksandra. Najstariji sin, Siniša, takođe je sveštenik.
Komentari (0)