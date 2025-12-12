RASTU TENZIJE NA PACIFIKU Tokio diže flotu F-2 aviona i simulira napade na kineski nosače aviona: Da li predstavljaju stvarnu pretnju? (VIDEO)
JAPANSKE vazdušne snage samoodbrane podigle su veliki broj lovaca F-2 iz vazduhoplovne baze Cuiki opremljenih raketama vazduh-brod ASM-2.
Brojni izvori su izvestili da avioni učestvuju u simuliranim napadima na kinesku udarnu grupu nosača aviona koju predvodi nosač aviona Liaoning, koji izvodi vežbe u blizini japanskih voda. F-2 je znatno poboljšana verzija američkog lovca F-16, i iako je bio vrhunski za svoje vreme zbog velike upotrebe naprednih kompozitnih materijala i integracije radara sa aktivnim elektronskim skeniranim nizom (AESA), njegov položaj u odnosu na rivalske avione znatno je opao kako je Kina brzo modernizovala sopstvene mogućnosti vazdušnog ratovanja. Ograničenja lovca kratkog dometa, u kombinaciji sa ograničenjima raketa ASM-2, pokrenula su pitanja u vezi sa sposobnošću F-2 da ozbiljno ugrozi kineske grupe nosača aviona.
Primarni faktor koji ograničava sposobnost F-2 da ugrozi ratne brodove u kineskoj grupi nosača aviona jesu ograničene performanse ASM-2, koji ima podzvučnu brzinu i domet dejstva od samo 150 kilometara. Nasuprot tome, moderni lovci J-15B imaju domet dejstva u vazduhu procenjen na 250-300 kilometara koristeći raketu PL-15, i blizu 500 kilometara koristeći PL-17, što im omogućava da obaraju F-2 daleko izvan dometa dejstva japanskih aviona, čak i ako samo kruže iznad njihovih grupa nosača aviona. J-15B je jedan od lovaca sa najvećim dometom u službi bilo gde u svetu i ima mnogo veću izdržljivost od bilo kog zapadnog ili NATO standardnog tipa lovaca, a istovremeno nosi mnogo veći i moćniji radar. Ovo omogućava da se lovci podignu u pravcu F-2 kako bi se dodatno osiguralo da se japanski avioni ne mogu približiti u dometu vatre.
Najsavremenija višeslojna protivvazdušna odbrana grupe nosača aviona, koju obezbeđuju jedan razarač klase Tip 055 i dva razarača klase Tip 052D, predstavlja značajan dodatni faktor koji ograničava mogućnost da japanski lovci naoružani raketama ASM-2 predstavljaju pretnju. Iako je F-2 jedan od samo tri tipa lovaca u japanskoj službi, on ostaje najpogodniji za operacije protiv brodova protiv kineskih grupa nosača aviona uprkos svojim ograničenjima. Brža i flota F-15J dužeg dometa se uglavnom smatra zastarelom i oslanja se na tehnologije, uključujući senzore, koje datiraju još iz kasnih 1970-ih. Noviji lovci pete generacije F-35 još uvek nisu dovedeni do standarda Blok 4 zbog velikih kašnjenja u razvoju u Sjedinjenim Državama i kao takvi ne mogu da koriste rakete van vidljivog dometa poput ASM-2.
Nakon prolaska kroz vode kod Okinave, grupa nosača aviona predvođena brodom Liaoning 7. decembra započela je trenažne letove u Tihom okeanu, a spekuliše se da su ove vežbe pokrenute kao odgovor na porast tenzija između dve zemlje. Nakon što je novi premijer Japana, Sanae Takaiči, zapretio da će vojno intervenisati u tekućem sukobu između Narodne Republike Kine na kineskom kopnu i Republike Kine sa sedištem na Tajvanu, koje su decenijama ostale u stanju građanskog rata, kopno je izvelo značajne demonstracije sile usmerene ka Tokiju. Lovci J-15 koji su dejstvovali iz aerodroma Liaoning navodno su dva puta 6. decembra formirali radarske pratnje na japanske lovce F-15 iznad međunarodnih voda jugoistočno od Okinave, pre početka vežbi sledećeg dana. Ravnoteža snaga između dve države se sve više menjala u korist Kine u poslednjih 30 godina, a nedavno uvođenje J-15B u službu revolucionisalo je mogućnosti kineskih aviona-nosača, omogućavajući im da se mnogo efikasnije drže na vlasti.
militarywatchmagazine.com
