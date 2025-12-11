SVEDOK POTVRDIO DA NIJE BIO POLICAJAC: U Prištini nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću iz Leposavića za navodni ratni zločin

ISPITIVANjEM svedoka odbrane u tzv. Osnovnom sudu u Prištini danas je nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću iz Leposavića, optuženom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Mališeva tokom 1998 godine.

foto d.z.

Prema rečima advokata Predraga Miljkovića, na današnjem pretresu saslušan je jedini svedok odbrane koji je objasnio da je tokom 1998. godine Lazović bio zaposlen kod njega, u seči šume.

-To je čovek iz Leposavića kod koga je Srđan Lazović bio zaposlen od 1996 do 2002. godine. On je na jasan i precizan način objasnio da je Srđan za period za koji se teteti radio kod njega, odnosno bavio se sečom šume i prodajom drva. Ovaj svedok je razjasnio misteriju oko toga da li je Srđan bio policajac ili ne. On je rekao da je Srđan mobilisan početkom bombardovanja 24. marta i da u tom periodu jedino nije radio, a da je za vreme septembra, odnosno oktobra pa čak i novembra 1998. godine bio zaposlen kod njega-istakao je za naš list advokat Miljković. Prema optužnici, Lazović se tereti da je tokom sukoba na KiM u selu kod Mališeva, zajedno sa drugim pripadnicima srpskih vojnih i policijskih snaga učestvovao u navodnim hapšenjima, maltretiranju i proterivanju albanskih civila. Lazović je uhapšen 27. juna prošle godine kada se sa porodicom vraćao iz Raške u Leposavić, i od tada se nalazi u pritvoru u Podujevu a nastavak suđenja zakazano je za 13. januar 2026. godine.