Politika

SVEDOK POTVRDIO DA NIJE BIO POLICAJAC: U Prištini nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću iz Leposavića za navodni ratni zločin

Dragana ZEČEVIĆ

11. 12. 2025. u 16:56

ISPITIVANjEM svedoka odbrane u tzv. Osnovnom sudu u Prištini danas je nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću iz Leposavića, optuženom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u okolini Mališeva tokom 1998 godine.

СВЕДОК ПОТВРДИО ДА НИЈЕ БИО ПОЛИЦАЈАЦ: У Приштини настављено суђење Срђану Лазовићу из Лепосавића за наводни ратни злочин

foto d.z.

Prema rečima advokata Predraga Miljkovića, na današnjem pretresu saslušan je jedini svedok odbrane koji je objasnio da je tokom 1998. godine Lazović bio zaposlen kod njega, u seči šume.

-To je čovek iz Leposavića kod koga je Srđan Lazović bio zaposlen od 1996 do 2002. godine. On je na jasan i precizan način objasnio da je Srđan za period za koji se teteti radio kod njega, odnosno bavio se sečom šume i prodajom drva. Ovaj svedok je razjasnio misteriju oko toga da li je Srđan bio policajac ili ne. On je rekao da je Srđan mobilisan početkom bombardovanja 24. marta i da u tom periodu jedino nije radio, a da je za vreme septembra, odnosno oktobra pa čak i novembra 1998. godine bio zaposlen kod njega-istakao je za naš list advokat Miljković. Prema optužnici, Lazović se tereti da je tokom sukoba na KiM u selu kod Mališeva, zajedno sa drugim pripadnicima srpskih vojnih i policijskih snaga učestvovao u navodnim hapšenjima, maltretiranju i proterivanju albanskih civila. Lazović je uhapšen 27. juna prošle godine kada se sa porodicom vraćao iz Raške u Leposavić, i od tada se nalazi u pritvoru u Podujevu a nastavak suđenja zakazano je za 13. januar 2026. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)